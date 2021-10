сегодня



Новый концертный релиз DREAM THEATER доступен для заказа



DREAM THEATER продолжают выпуск бутлегов — на очереди пластинка 2004 года When Dream And Day Reunite, запись выступления, в рамках которого коллектив целиком исполнял материал дебютного альбома с бывшими участниками Derek Sherinian и Charlie Dominici.



Трек-лист:



"A Fortune in Lies"

"Status Seeker"

"Ytse Jam"

"The Killing Hand"

"Light Fuse and Get Away"

"Afterlife"

"The Ones Who Help to Set the Sun"

"Only a Matter of Time"

"To Live Forever"

"Metropolis"















