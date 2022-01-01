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*Новое видео BEHEMOTH 52
*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 47
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 33
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 24
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Dream Theater

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Видео полного выступления DREAM THEATER



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Видео полного выступления DREAM THEATER, которое состоялось 14 августа в рамках Download Japan, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"The Alien"
"6:00"
"Awaken the Master"
"Endless Sacrifice"
"Bridges in the Sky"
"Invisible Monster"
"A View From the Top of the World"
"The Count of Tuscany"

Бис:
"Pull Me Under"

DREAM THEATER - Fan-Filmed Video Of Entire Download Japan 2022 Set Streaming




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