Видео полного выступления DREAM THEATER



Видео полного выступления DREAM THEATER, которое состоялось 14 августа в рамках Download Japan, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"The Alien"

"6:00"

"Awaken the Master"

"Endless Sacrifice"

"Bridges in the Sky"

"Invisible Monster"

"A View From the Top of the World"

"The Count of Tuscany"



Бис:

"Pull Me Under"







