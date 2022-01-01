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*Вокалистка HALESTORM: «Я би!» 37
*Новое видео IN FLAMES 31
*JASON NEWSTED: «Я вообще METALLICA не слушал» 23
*Гитарист METALLICA — о состоянии индустрии после Napster: «А... 22
*KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock 17
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Dream Theater

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6 мар 2022 : 		 MIKE PORTNOY побывал на DREAM THEATER

26 фев 2022 : 		 Новый концертный релиз DREAM THEATER выйдет весной

17 фев 2022 : 		 MIKE MANGINI — о прослушивании в DREAM THEATER: «Я не сделал ни одной ошибки»

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8 ноя 2021 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Если вы наш поклонник, то новая пластинка для вас»

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Вокалист DREAM THEATER — о количестве зрителей на концертах



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James LaBrie в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" поговорил о том, как для группы прошёл европейский тур:

«Мы только что провели шесть с половиной недель в Европе, и всё прошло отлично. Похмелье от COVID всё ещё продолжается, поэтому некоторые концерты были немного легче, чем мы ожидали. Но что было просто потрясающе, так это то, что по мере того, как продолжался тур, появились голоса: "Эй, ребята, у вас сегодня аншлаг", "Эй, ребята, знаете что? Сегодня вечером будет полный зал". И это становилось всё более и более очевидным, чем дольше длился тур. Но когда мы только начинали, это были наполовину заполненные залы, на три четверти. И промоутер говорил: "Не волнуйтесь об этом, ребята. Это не ваша вина. Это происходит с каждым артистом". А мы такие: "Вау. Люди всё ещё очень сильно страдают от всего этого в этой стране". Но, как я уже сказал, к тому моменту, когда мы продержались две или три недели, всё выглядело как обычный тур DREAM THEATER, и это было удивительно, это было превосходно. Мы закончили в Стамбуле 1 июня. И это было потрясающе. Мы играли на большой открытой площадке, и там было около десяти тысяч человек. И это было просто чертовски круто, просто великолепно. Так что это был отличный тур».




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