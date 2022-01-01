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Dream Theater

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Клавишник DREAM THEATER: «У Mike'a есть яйца!»



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В рамках недавнего интервью клавишник DREAM THEATER Jordan Rudess ответил на вопрос, каково это было встретиться с Mike'ом Portnoy на концерте в Нью-Йорке:

«Ну, мы с ним были друзьями [в годы после его ухода]. Ничто этому не мешало. Определённо был тяжёлый период, но это и так понятно. Было здорово. Это было смело с его стороны. Я уверен, что ему потребовалось некоторое — я не знаю, как правильно подобрать подходящее слово, — мужество, или что-то в этом роде, чтобы поставить себя в такое положение, потому что это немного неловко, особенно потому, что вокруг были различные ребята с разными обстоятельствами, различными отношениями. Он просто сказал: "Я пойду", и я думаю, что это потрясающе, что он это сделал. И это много значило для всех. Это много значило для всех нас, и это также смогло сгладить некоторые углы, как все знают; вы все видите в Интернете рассказы об этом. Но было здорово увидеть его. И я так рад, что он приехал. И это, наверное, круто — ходить на шоу DREAM THEATER [смеётся]».






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