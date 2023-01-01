сегодня



MIKE PORTNOY: «За последние 13 лет или около того я, наверное, раз 100 мечтал вернуться в DREAM THEATER»



В обширной беседе с Drumeo Mike Portnoy, давший своё первое интервью с момента воссоединения с DREAM THEATER, рассказал об эмоциях и процессе возвращения в коллектив, о своём отношении к теперь уже бывшему барабанщику DREAM THEATER Mike'y Mangini и о планах DREAM THEATER по выпуску нового студийного альбома.



О том, как он вернулся в DREAM THEATER, Portnoy сказал:



«Прошло 13 лет, и я думаю, что время лечит все раны, как говорится. Уже много-много лет я восстанавливал отношения с ребятами, начиная с [гитариста DREAM THEATER] Джона Петруччи... Может быть, пять, шесть, семь лет назад или около того, мы снова начали общаться. Наши семьи — его жена и моя жена играли вместе в одной группе ещё до того, как мы встретились со своими жёнами. Наши дети выросли вместе. Моя дочь и дочь Джона Петруччи жили в одной квартире в Нью-Йорке в течение последних пяти лет. Так что наши семьи по-прежнему близки. Мы с Джоном неминуемо воссоединились на личном уровне. И я думаю, что всё это начало набирать обороты во время локдауна в период COVID, потому что я не мог гастролировать, DREAM THEATER не могли гастролировать, и Джон решил, что он хочет записать сольный альбом, и попросил меня сыграть на нём. Так что это был первый шаг в этом направлении. Так я сыграл на сольном альбоме Джона. А через несколько месяцев мы записали альбом LTE [LIQUID TENSION EXPERIMENT] с Джоном и Джорданом [Рудессом, клавишником DREAM THEATER]. Таким образом, мы снова собрались втроём. А на следующий год я отправился в сольный тур Джона, и группа наших жён выступала перед нами. Так что жёны были с нами. Так что казалось, что всё начинает сходиться на личном уровне, а затем и на музыкальном. А потом, я думаю, последней составляющей стало мое воссоединение с [вокалистом DREAM THEATER] Джеймсом Лабри, потому что мы с Джеймсом не общались уже более десяти лет.



Я пошёл посмотреть на выступление DREAM THEATER в Нью-Йорке в 2022 году, и это была моя первая встреча с Джеймсом за более чем десять лет. И буквально, я не преувеличиваю, в течение пяти секунд после встречи мы обнялись, поцеловались, и все проблемы и всякая ерунда, которые происходили в течение всех этих лет разрыва, просто мгновенно растаяли. А когда мы с Джеймсом снова подружились, это стало казаться просто... неизбежностью. Вряд ли кто-то из нас двоих когда-либо планировал воссоединиться. На самом деле если бы вы спросили меня об этом пять лет назад, я бы, наверное, не поставил на это деньги. Но с развитием событий, которые я вам только что изложил, стало казаться, что, возможно, это неизбежно. Просто кажется, что мы находимся в правильном месте и в правильное время на данном этапе нашей жизни. Все эти годы работы в DREAM THEATER нам было по двадцать, тридцать и сорок. И вот теперь большинству из нас за пятьдесят, а некоторым участникам за шестьдесят, и кажется, что жизнь слишком коротка, чтобы не быть с людьми, которых ты любишь, и не играть музыку, которая является частью твоей жизни, твоего сердца и души. Так что да, мы снова в строю».



Portnoy сказал, что он не обижается на Mangini, который публично поддержал возвращение Портного в группу:



«Приятно видеть, как нечто подобное происходит на высоком уровне, с классом, изяществом и достоинством, а не в словесной войне и драме. Я должен отдать Майку должное за это, потому что это нелегко, когда тебя заменяют. Я даже представить себе это не могу. Он справился с этим очень хорошо, и я считаю, что его слова были очень достойными. Так что я был очень рад видеть, как хорошо он это воспринял. Потому что я немного беспокоился об этом. Но всё прошло как нельзя лучше».



Portnoy отметил, что он дружил с Mangini ещё до того, как тот познакомился с кем-то из остальных ребят из DREAM THEATER:



«Мы с ним дружили в 90-х, когда он ещё играл в EXTREME и тому подобных группах, и мы вместе играли на различных барабанных мастер-классах. Так что он мой старый друг. И я не злился на него за то, что он согласился прийти на моё место. Как можно было не согласиться? Это была отличная возможность и отличное место. Так что было приятно, когда все обиды и прочее растаяли, потому что после расставания была пара тяжёлых лет».



Что касается роли Portnoy в новой эре DREAM THEATER, барабанщик сказал:



«Я думаю, что это как раз и был единственный предмет для обсуждения, который возник у нас с Джоном Петруччи. До сих пор мы не говорили о бизнесе, деньгах, финансах и прочем. Всё сводилось к тому, что мы знаем, что любим друг друга. Мы знаем, что хотим снова играть вместе. Но какой будет конкретная динамика наших новых отношений? Потому что первые 25 лет мы с Джоном вместе продюсировали наши альбомы. Мы как бы вместе руководили группой. На мне лежала большая часть ответственности, принятия решений и тому подобных вещей. И когда я покинул группу, я был очень сильно помешан на контроле. А теперь, за последние 13 лет или около того, им пришлось пересмотреть свою внутреннюю структуру и подход к работе. Теперь Джон сам продюсирует альбомы DT. Так что нам ещё предстоит увидеть, как будет функционировать "новый старый" DREAM THEATER. Но я думаю, что мы все стали старше и мудрее.



Когда я покинул группу 13 лет назад, я был просто помешан на контроле. Я первый, кто это признаёт. И я думаю, что с тех пор со временем я успокоился. Во всех группах, в которых я участвовал за последние 13 лет, мне пришлось учиться идти на компромисс, сотрудничать, отпускать ситуацию. Я даже сотрудничал с TWISTED [SISTER] и AVENGED [SEVENFOLD], где я просто играл на барабанах, и ничего больше. Так что нам просто придётся найти новый подход. Думаю, будет много областей, которые, я надеюсь, я снова смогу контролировать, например, составление сет-листов, это всегда было для меня очень важно. Но есть и другие области, в которых я буду более чем счастлив отойти в сторону и не участвовать вообще. Я был бы счастлив снова не сочинять тексты, а ведь раньше я всегда писал много текстов. Но я был бы не против не делать этого теперь. Это касается многих вещей — дизайнов обложек или сувенирной продукции. Нужно выбирать свои обязанности, и я думаю, что мы найдём подход и посмотрим, как каждый впишется в структуру новых отношений».



На вопрос о планах DREAM THEATER на ближайшие месяцы Portnoy сказал:



«Мы собираемся начать работу над новым альбомом сразу после Нового года. У меня ещё остались некоторые обязательства в этом году. Я собираюсь уехать в Японию с THE WINERY DOGS, у меня концерт с METAL ALLEGIANCE в январе, и у меня несколько концертов с FLYING COLORS в марте. Так что всё это уже давно запланировано. У меня будет концерт с Сэмми Хагаром и Майклом Энтони, ещё один концерт с UMPHREY'S MCGEE в канун Нового года. Так что я собираюсь завершить все эти дела, но практически после Нового года в центре моего внимания окажутся DREAM THEATER, и мы отправимся в студию и начнём работу над новым альбомом. И пока неясно, где и когда состоится первый концерт или концерты. Но именно этого я жду больше всего. Я не могу дождаться момента, когда снова выйду на сцену перед самой преданной фэн-базой в мире. Я имею в виду энергию и волнение во время первого концерта... У меня прямо сейчас мурашки по коже от одной мысли об этом.



Я мечтал об этом. За последние 13 лет или около того я, наверное, раз 100 мечтал вернуться в DREAM THEATER и вновь отыграть с ними первое шоу. Так что это будет потрясающе — наконец-то сделать это».







+2 -1



просмотров: 472

