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Dream Theater

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15 мар 2019 : 		 Анимационное видео DREAM THEATER

6 мар 2019 : 		 Вокалист DREAM THEATER: «Металл есть и всегда будет хорошо представлен на музыкальной сцене»

26 фев 2019 : 		 Участники DREAM THEATER были шокированы сходством своей обложки с оформлением New York Times

24 фев 2019 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Непредсказуемость поддерживает нашу мотивацию»

15 фев 2019 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Ты можешь вдохновляться группой или звучанием, но тебе нужно найти свой звук»

15 фев 2019 : 		 Официальный видеотрейлер к новому альбому DREAM THEATER

8 фев 2019 : 		 Новое видео DREAM THEATER

5 фев 2019 : 		 14-летний мультиинструменталист исполнил песню DREAM THEATER

29 янв 2019 : 		 Кто играет с большим чувством на ударных в DREAM THEATER? Отвечает гитарист

12 янв 2019 : 		 Новое видео DREAM THEATER

7 дек 2018 : 		 Новое видео DREAM THEATER

7 дек 2018 : 		 Новая песня DREAM THEATER

29 ноя 2018 : 		 DREAM THEATER о новом альбоме

26 ноя 2018 : 		 DREAM THEATER о новом альбоме

22 ноя 2018 : 		 Вокалист DREAM THEATER: «Каждый трек на новом альбоме уникален»

21 ноя 2018 : 		 DREAM THEATER о новом альбоме

15 ноя 2018 : 		 DREAM THEATER целиком исполнят альбом 1999 года в туре

4 ноя 2018 : 		 Обложка нового альбома DREAM THEATER

31 окт 2018 : 		 Новый альбом DREAM THEATER выйдет в феврале

13 сен 2018 : 		 Клавишник DREAM THEATER о новом альбоме

28 июл 2018 : 		 DREAM THEATER начали запись гитар

25 июл 2018 : 		 DREAM THEATER завершили запись барабанов

21 июл 2018 : 		 Видео из студии DREAM THEATER

19 июл 2018 : 		 DREAM THEATER начали запись

6 апр 2018 : 		 DREAM THEATER начнут работу летом, альбом выйдет зимой

1 фев 2018 : 		 DREAM THEATER начнут работу в мае
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Анимационное видео DREAM THEATER



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DREAM THEATER опубликовали анимационное видео на трек "Paralyzed", который вошёл в недавно выпущенный на InsideOut Music 14 студийный альбом, получивший название "Distance Over Time".

Трек-лист:

"Untethered Angel"
"Paralyzed"
"Fall Into The Light"
"Barstool Warrior"
"Room 137"
"S2N"
"At Wit’s End"
"Out Of Reach"
"Pale Blue Dot"
"Viper King" (Bonus Track)

DREAM THEATER Uploads Official Animation Video For






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