Анимационное видео DREAM THEATER



DREAM THEATER опубликовали анимационное видео на трек "Paralyzed", который вошёл в недавно выпущенный на InsideOut Music 14 студийный альбом, получивший название "Distance Over Time".



Трек-лист:



"Untethered Angel"

"Paralyzed"

"Fall Into The Light"

"Barstool Warrior"

"Room 137"

"S2N"

"At Wit’s End"

"Out Of Reach"

"Pale Blue Dot"

"Viper King" (Bonus Track)















