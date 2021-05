сегодня



Фрагмент нового релиза DREAM THEATER



Двадцать пятого июня состоится выпуск первого релиза из серии DREAM THEATER "Lost Not Forgotten Archives", записи выступления коллектива в Токио — "Images And Words - Live In Japan, 2017". Фрагмент из этого релиза, "Pull Me Under", доступен для прослушивания ниже. Детали и варианты изданий можно найти здесь.







