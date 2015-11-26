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Dream Theater

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Клавишник DREAM THEATER: «Первые синглы не отражают весь альбом»



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Jordan Rudess в рамках недавнего интервью сказал, что первые два сингла не отражают весь альбом группы:

«Поклонники DREAM THEATER невероятно активны — у них у всех есть своё мнение, они все эксперты — и это интересное сообщество для всех нас как участников группы, нам очень интересно, что в нём постоянно происходит.

Я бы сказал, что трудно судить по одной-двум песням о новом альбоме целиком. Все хотят послушать "Invisible Monster" и решить: "О, так вот что такое альбом DREAM THEATER?" О, ну, тогда мне понравится". Или: "Ну... Я не знаю". Но это лишь небольшой взгляд на глобальную работу. Так что все, кто слышал два трека, но ещё не послушал альбом целиком, знайте, что на нём вы найдёте куда больше стилистических изменений, чем в каждой из этих песен.

Я бы сказал, что если судить о книге по обложке, то об альбоме лучше судить по "The Alien", потому что эта песня немного более открытая; она не пытается быть более лаконичной. И она немного рассказывает об альбоме, но учтите, что там есть и более длинные композиции. "The Alien" как бы рассказывает историю — в ней есть виртуозность, есть металл, есть прог, есть мелодичность, она показывает к чему мы стремились в общей картине этого альбома. Но, опять же, даже этот трек не открывает всего. Это всего лишь одна песня; на других вы услышите и кое-что иное».

DREAM THEATER Keyboardist Says First Two Singles From











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