4 апр 2022



MIKE PORTNOY поздравил DREAM THEATER с наградой



MIKE PORTNOY поздравил бывших коллег по DREAM THEATER с получением Грэмми:



«Поздравляю моих друзей... Очень рад за вас, ребята!»













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