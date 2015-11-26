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Вокалист DREAM THEATER ответил гитаристу



James LaBrie в рамках недавней беседы ответил на вопрос, почему DREAM THEATER приняли решение перенести тур из-за COVID-19:



«Всё сводилось к тому, насколько нам было комфортно выходить на сцену. Мы получали неоднозначные сообщения от промоутеров и наших агентств. Наш менеджмент рассматривал всё это с точки зрения людей, которые там были, туров, которые продолжались, туров, которые уже закончились.



Когда вы намечаете тур, количество денег, которые вкладываются в него, просто астрономическое. И подготовка, всё то, с чем мы выходим на сцену, довольно масштабное, — она весьма существенная. Мы только что получили многочисленные свидетельства того, что группы, которые отправлялись в турне, уезжали на неделю или две, и кто-то из группы или команды заболевал COVID, и тогда приходилось останавливать работу всего коллектива на 10 дней. Это финансово невыгодно для любого тура любого масштаба, когда вы можете просто свернуть целый лагерь, скажем, из 30 с лишним человек — сколько при этом нужно потратить средств. Мы говорим о 10 днях, в течение которых мы находимся в состоянии покоя.



Так что для нас это не имело смысла. Ну и ко всему прочему, мы всё ещё беспокоились о своём здоровье, выходя на улицу. И хотя мы все уже сделали все прививки, мы всё равно беспокоились о том, что кто-то из нас заболеет и не сможет продолжить работу. А ещё существует деловая сторона вопроса.



Если быть до конца честным с вами, это не было единогласным решением. В группе было три человека, которые сказали: "Нет. Мы не хотим гастролировать. Мы не поедем". И было ещё двое, кто сказал: "Давайте сделаем это. Давайте сделаем это. Мы за". В итоге большинство проголосовало за то, чтобы сказать: "Нет. Мы не собираемся выступать"».



Кроме того, James ответил на недавний комментарий гитариста DREAM THEATER John'a Petrucci о том, что перенос тура был «прискорбным» и не был единогласным решением, так как Petrucci и басист John Myung хотели вернуться в тур как можно скорее, а остальные музыканты предпочли остаться дома:



«Иногда приходится соглашаться с тем, что не устраивает, и, конечно, как он выразился — я видел это; фанаты переслали это на мой сайт — как он сказал, он был расстроен. Ну, по правде говоря, мы все расстроены тем, что мы не гастролируем. Мы любим это делать — мы любим быть на свободе. Но некоторые из нас чувствовали, что мы не готовы рисковать и заразиться этим злополучным вирусом. Мне и двум другим парням, которые были на той стороне баррикад, на которой был я, просто казалось, что рисковать в данный момент не имеет смысла. Но всё переносится. Всё было отложено, и всё вернётся в строй в феврале. И я думаю, что мы будем ближе не только к тому, чтобы больше людей получили прививки, но и к формированию коллективного иммунитета. Посмотрим, что и как будет».







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