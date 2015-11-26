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Dream Theater

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22 сен 2021 : 		 Новое видео DREAM THEATER

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1 сен 2021 : 		 DREAM THEATER анонсировали европейский тур

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13 авг 2021 : 		 Новое видео DREAM THEATER

28 июл 2021 : 		 Новый альбом DREAM THEATER выйдет осенью

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27 июл 2021 : 		 Новый концертный релиз DREAM THEATER

1 июл 2021 : 		 Новый релиз из архивов DREAM THEATER

10 июн 2021 : 		 Клавишник DREAM THEATER гордится своими партиями на новом альбоме

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16 май 2021 : 		 Фрагмент нового релиза DREAM THEATER

15 май 2021 : 		 DREAM THEATER готовят серию архивных релизов

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Вокалист DREAM THEATER ответил гитаристу



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James LaBrie в рамках недавней беседы ответил на вопрос, почему DREAM THEATER приняли решение перенести тур из-за COVID-19:

«Всё сводилось к тому, насколько нам было комфортно выходить на сцену. Мы получали неоднозначные сообщения от промоутеров и наших агентств. Наш менеджмент рассматривал всё это с точки зрения людей, которые там были, туров, которые продолжались, туров, которые уже закончились.

Когда вы намечаете тур, количество денег, которые вкладываются в него, просто астрономическое. И подготовка, всё то, с чем мы выходим на сцену, довольно масштабное, — она весьма существенная. Мы только что получили многочисленные свидетельства того, что группы, которые отправлялись в турне, уезжали на неделю или две, и кто-то из группы или команды заболевал COVID, и тогда приходилось останавливать работу всего коллектива на 10 дней. Это финансово невыгодно для любого тура любого масштаба, когда вы можете просто свернуть целый лагерь, скажем, из 30 с лишним человек — сколько при этом нужно потратить средств. Мы говорим о 10 днях, в течение которых мы находимся в состоянии покоя.

Так что для нас это не имело смысла. Ну и ко всему прочему, мы всё ещё беспокоились о своём здоровье, выходя на улицу. И хотя мы все уже сделали все прививки, мы всё равно беспокоились о том, что кто-то из нас заболеет и не сможет продолжить работу. А ещё существует деловая сторона вопроса.

Если быть до конца честным с вами, это не было единогласным решением. В группе было три человека, которые сказали: "Нет. Мы не хотим гастролировать. Мы не поедем". И было ещё двое, кто сказал: "Давайте сделаем это. Давайте сделаем это. Мы за". В итоге большинство проголосовало за то, чтобы сказать: "Нет. Мы не собираемся выступать"».

Кроме того, James ответил на недавний комментарий гитариста DREAM THEATER John'a Petrucci о том, что перенос тура был «прискорбным» и не был единогласным решением, так как Petrucci и басист John Myung хотели вернуться в тур как можно скорее, а остальные музыканты предпочли остаться дома:

«Иногда приходится соглашаться с тем, что не устраивает, и, конечно, как он выразился — я видел это; фанаты переслали это на мой сайт — как он сказал, он был расстроен. Ну, по правде говоря, мы все расстроены тем, что мы не гастролируем. Мы любим это делать — мы любим быть на свободе. Но некоторые из нас чувствовали, что мы не готовы рисковать и заразиться этим злополучным вирусом. Мне и двум другим парням, которые были на той стороне баррикад, на которой был я, просто казалось, что рисковать в данный момент не имеет смысла. Но всё переносится. Всё было отложено, и всё вернётся в строй в феврале. И я думаю, что мы будем ближе не только к тому, чтобы больше людей получили прививки, но и к формированию коллективного иммунитета. Посмотрим, что и как будет».

DREAM THEATER





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

JackLong


28 окт 2021, 09:57		Хм, то бишь Рудик сольно откатал тур, а ДТ - не, посижу дома? Что-то творится там внутри непонятное

Darkside.ru Member

Starbreaker


28 окт 2021, 10:09		Так Рудик наверное катался в гордом одиночестве, играя на арендованных роялях.
Написано же, что основная сложность в бюджете, команде и шоу.

MegBegb


28 окт 2021, 10:37		Я думал там Петручо решает, а оно вон как. Походу ЛаБри имеет влияние на менеджмент. Пора Петруче разогнать всех кхерамсобачьим, да собрать новый состав с Портным, Маюнгом и новыми участниками. Глядишь и театр снова слушабельным станет, а не то пресное говно в которое они скатились с 2011...

Гепард


28 окт 2021, 11:11		Там Петруччо с Рудессом музыку пишут, разве нет? Это они ответственны за только что вышедший ужас. Портной если и вернется, то сразу скажет - ребята, а может возьмем перерыв?

Fixxxxer


28 окт 2021, 12:16		Если DT последних лет - это пресное говно, то я уже и не знаю, какие ангельские внеземные голоса должны ублажать ваши уши, чтобы вы остались довольны. Блин, это крутейшая команда, звук плотнее, чем нейтронная звезда, мать его. Чего жаловаться?


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