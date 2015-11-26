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Dream Theater

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11 янв 2019 : 		 Новая песня DREAM THEATER

7 дек 2018 : 		 Новое видео DREAM THEATER

7 дек 2018 : 		 Новая песня DREAM THEATER

29 ноя 2018 : 		 DREAM THEATER о новом альбоме

26 ноя 2018 : 		 DREAM THEATER о новом альбоме

22 ноя 2018 : 		 Вокалист DREAM THEATER: «Каждый трек на новом альбоме уникален»

21 ноя 2018 : 		 DREAM THEATER о новом альбоме

15 ноя 2018 : 		 DREAM THEATER целиком исполнят альбом 1999 года в туре

4 ноя 2018 : 		 Обложка нового альбома DREAM THEATER

31 окт 2018 : 		 Новый альбом DREAM THEATER выйдет в феврале

13 сен 2018 : 		 Клавишник DREAM THEATER о новом альбоме

28 июл 2018 : 		 DREAM THEATER начали запись гитар

25 июл 2018 : 		 DREAM THEATER завершили запись барабанов

21 июл 2018 : 		 Видео из студии DREAM THEATER

19 июл 2018 : 		 DREAM THEATER начали запись

6 апр 2018 : 		 DREAM THEATER начнут работу летом, альбом выйдет зимой

1 фев 2018 : 		 DREAM THEATER начнут работу в мае

11 дек 2017 : 		 DREAM THEATER на SONY MUSIC

5 дек 2017 : 		 DREAM THEATER собираются начать работу над новым альбомом в следующем году

29 ноя 2017 : 		 Новый концертный альбом DREAM THEATER

9 ноя 2017 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Не ждите альбома раньше 2019-го»

13 окт 2017 : 		 Документальный фильм о туре DREAM THEATER

3 авг 2017 : 		 JAMES LABRIE о сроках выпуска нового альбома DREAM THEATER

26 июл 2017 : 		 Ударник DREAM THEATER о любимых барабанщиках

19 июл 2017 : 		 JOHN PETRUCCI: «"Pull Me Under", быть может, самая важная песня в карьере DREAM THEATER»

13 июл 2017 : 		 Клавишник DREAM THEATER поздравил коллегу
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Новая песня DREAM THEATER



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Американские прогрессивщики DREAM THEATER опубликовали новую песню "Fall Into The Light" — её можно послушать ниже. Трек взят из предстоящего альбома "Distance Over Time", выход которого намечен на 22 февраля.



Listen To New DREAM THEATER Song

DREAM THEATER is also planning to hit the road in support of the new album. The "Distance Over Time" tour of North America was recently announced and kicks off on March 20 in San Diego, California. The tour will run for seven weeks before wrapping up in Mexico City on May 4. Information on tickets for all upcoming shows as well as VIP packages can be found at DreamTheater.net.








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Corpsegrinder04


11 янв 2019, 13:06		Петросян опять Металлики обслушался. А так слушабельно.
Начало скам, но с середины очень даже ничего.


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