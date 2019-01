сегодня



Новая песня DREAM THEATER



Американские прогрессивщики DREAM THEATER опубликовали новую песню "Fall Into The Light" — её можно послушать ниже. Трек взят из предстоящего альбома "Distance Over Time", выход которого намечен на 22 февраля.









DREAM THEATER is also planning to hit the road in support of the new album. The "Distance Over Time" tour of North America was recently announced and kicks off on March 20 in San Diego, California. The tour will run for seven weeks before wrapping up in Mexico City on May 4. Information on tickets for all upcoming shows as well as VIP packages can be found at DreamTheater.net.

















