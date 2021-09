сегодня



Новое видео DREAM THEATER



"Invisible Monster", новое видео группы DREAM THEATER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "A View From The Top Of The World", выходящего 22 октября:



01. The Alien (9:32)



02. Answering The Call (7:35)



03. Invisible Monster (6:31)



04. Sleeping Giant (10:05)



05. Transcending Time (6:25)



06. Awaken The Master (9:47)



07. A View From The Top Of The World (20:24)



















