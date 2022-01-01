25 дек 2022



JOHN PETRUCCI обещает новый сет-лист DREAM THEATER



JOHN PETRUCCI опубликовал небольшое сообщение, в котором рассказал, что можно ждать от коллектива в 2023 году:



«В 2023 году DREAM THEATER продолжат тур "Top Of The World". Всем нашим друзьям в Европе и Великобритании сообщаю: мы увидимся с вами в январе и феврале. И если вы уже видели шоу, мы внесли некоторые существенные изменения и дополнения в сет, так что вы не захотите его пропустить. Приходите ещё. У нас есть и другие гастрольные планы, о которых мы объявим в течение года, так что следите за новостями. И, конечно, я отправлюсь в августе в лагерь "Guitar Universe" 2023, там можно будет приобрести несколько замечательных фирменных продуктов John Petrucci и Tone Mission. Так что следите за новостями в 2023 году. Хороших праздников. Счастливого Рождества. Счастливого Нового года. И до скорой встречи со всеми вами».







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