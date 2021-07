сегодня



Новый релиз из архивов DREAM THEATER



DREAM THEATER выпустили новый релиз из серии "Lost Not Forgotten Archives" — тиражом 250 копий на CD и двойном виниле вышли инструментальные демо-треки к альбому "Train Of Thought".



Трек-лист:



"In the Name of God" - Instrumental

"As I Am" - Instrumental

"Honor Thy Father" - Instrumental

"Endless Sacrifice" - Instrumental

"This Dying Soul" - Instrumental

"Vacant" - Instrumental

"Stream of Consciousness" - Instrumental







