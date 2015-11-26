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Dream Theater

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30 мар 2021 : 		 JORDAN RUDESS: «Все будут сражены новым альбомом DREAM THEATER»

6 мар 2021 : 		 Гитарист DREAM THEATER — о новом диске

13 фев 2021 : 		 А-капелла от вокалиста DREAM THEATER

9 фев 2021 : 		 Барабанщик DREAM THEATER — о новом материале

25 янв 2021 : 		 Партии ударных для нового альбома DREAM THEATER готовы

30 дек 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Не люблю ленивых музыкантов»

27 дек 2020 : 		 А-капелла от вокалиста DREAM THEATER

19 дек 2020 : 		 А-капелла от вокалиста DREAM THEATER

15 дек 2020 : 		 Фрагмент нового DVD DREAM THEATER

4 дек 2020 : 		 Рождественский трек от DREAM THEATER

1 дек 2020 : 		 А-капелла от вокалиста DREAM THEATER

30 ноя 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Да, мы уже работаем над новой музыкой»

18 ноя 2020 : 		 Трейлер нового нового DVD DREAM THEATER

10 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового DVD DREAM THEATER

4 ноя 2020 : 		 Басист DREAM THEATER рад, что выбрал профессию музыканта

30 сен 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Мы на каждом альбоме стараемся сделать что-то уникальное»

26 сен 2020 : 		 Концертный релиз DREAM THEATER выйдет осенью

14 сен 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Новый альбом может выйти в 2021»

10 авг 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER — о возможности возвращения MIKE PORTNOY в группу

8 авг 2020 : 		 DREAM THEATER начнут работу над альбомом осенью

14 июл 2020 : 		 Вышла книга о DREAM THEATER

2 июл 2020 : 		 Концертное видео DREAM THEATER

14 июн 2020 : 		 Фрагмент концертного релиза DREAM THEATER

11 май 2020 : 		 JAMES LABRIE о возможности воссоединения DREAM THEATER с MIKE'ом PORTNOY: «Никогда не говори никогда»

5 май 2020 : 		 Барабанщик DREAM THEATER работает над сольным диском

3 мар 2020 : 		 Рассказ о туре DREAM THEATER
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JORDAN RUDESS: «Все будут сражены новым альбомом DREAM THEATER»



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В рамках недавней беседы с Metal Wani клавишник DREAM THEATER JORDAN RUDESS заявил, что записал лучшие клавишные партии в истории:

«Я бы сказал, что я записал то, что считаю лучшими клавишными партиями из всех альбомов группы. И, полагаю, что есть разные факторы того, что меня так вдохновило, и причины, почему так получилось. Одна из них в том, что мы многому учимся на каждом альбоме, и мы принимаем эти уроки во внимание при записи нового диска, так что всегда есть что-то, что, как мы считаем, мы сможем сделать лучше.

Всё, к чему мы стремились, — мы просто нашли время для того, чтобы сделать пластинку особенной. Вместо того чтобы найти обычное звучание пэдов DREAM THEATER или что-то в этом роде, я сказал: "Знаете что? Давай найдём что-нибудь покруче. Давай найдём что-нибудь лучше звучащее". И мы не торопились и думали: "Да, вот так!""Или, типа, ты ищешь беспилотник. И мы бы сказали: "Давайте добавим немного движения к беспилотнику. Просто что-нибудь"».

JORDAN RUDESS Says





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