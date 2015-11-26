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JORDAN RUDESS: «Все будут сражены новым альбомом DREAM THEATER »



В рамках недавней беседы с Metal Wani клавишник DREAM THEATER JORDAN RUDESS заявил, что записал лучшие клавишные партии в истории:



«Я бы сказал, что я записал то, что считаю лучшими клавишными партиями из всех альбомов группы. И, полагаю, что есть разные факторы того, что меня так вдохновило, и причины, почему так получилось. Одна из них в том, что мы многому учимся на каждом альбоме, и мы принимаем эти уроки во внимание при записи нового диска, так что всегда есть что-то, что, как мы считаем, мы сможем сделать лучше.



Всё, к чему мы стремились, — мы просто нашли время для того, чтобы сделать пластинку особенной. Вместо того чтобы найти обычное звучание пэдов DREAM THEATER или что-то в этом роде, я сказал: "Знаете что? Давай найдём что-нибудь покруче. Давай найдём что-нибудь лучше звучащее". И мы не торопились и думали: "Да, вот так!""Или, типа, ты ищешь беспилотник. И мы бы сказали: "Давайте добавим немного движения к беспилотнику. Просто что-нибудь"».







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