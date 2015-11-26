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Dream Theater

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30 сен 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Мы на каждом альбоме стараемся сделать что-то уникальное»

26 сен 2020 : 		 Концертный релиз DREAM THEATER выйдет осенью

14 сен 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Новый альбом может выйти в 2021»

10 авг 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER — о возможности возвращения MIKE PORTNOY в группу

8 авг 2020 : 		 DREAM THEATER начнут работу над альбомом осенью

14 июл 2020 : 		 Вышла книга о DREAM THEATER

2 июл 2020 : 		 Концертное видео DREAM THEATER

14 июн 2020 : 		 Фрагмент концертного релиза DREAM THEATER

11 май 2020 : 		 JAMES LABRIE о возможности воссоединения DREAM THEATER с MIKE'ом PORTNOY: «Никогда не говори никогда»

5 май 2020 : 		 Барабанщик DREAM THEATER работает над сольным диском

3 мар 2020 : 		 Рассказ о туре DREAM THEATER

16 фев 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER поделился фотографией открытки из польского отеля

12 фев 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER о любимых альбомах

2 дек 2019 : 		 Новое видео DREAM THEATER

1 ноя 2019 : 		 DREAM THEATER в Сан-Антонио

27 сен 2019 : 		 Пиво DREAM THEATER будет продаваться на концертах

23 авг 2019 : 		 Анимационное видео DREAM THEATER

6 июл 2019 : 		 Видео с выступления DREAM THEATER

15 май 2019 : 		 DREAM THEATER запишут один из концертов для последующего релиза

17 апр 2019 : 		 JORDAN RUDESS проведёт новый фестиваль

4 апр 2019 : 		 Уроки игры на гитаре от гитариста DREAM THEATER

28 мар 2019 : 		 JOHN PETRUCCI: «MIKE MANGINI много сделал для нового альбома»

23 мар 2019 : 		 Концертное видео DREAM THEATER

15 мар 2019 : 		 Анимационное видео DREAM THEATER

6 мар 2019 : 		 Вокалист DREAM THEATER: «Металл есть и всегда будет хорошо представлен на музыкальной сцене»
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|||| 4 ноя 2020

Басист DREAM THEATER рад, что выбрал профессию музыканта



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Басист DREAM THEATER John Myung в недавнем интервью сказал, что обнаружил, что ему «действительно нравится практиковаться каждый день».

«В основном потому, что я чувствую себя лучше после игры, ведь это большая часть моей жизни. Если я не играю, я чувствую, что не сделал чего-то. Поэтому первое, что я делаю по утрам, когда я дома, провожу как можно больше времени, практикуясь до конца дня, а остальное время выполняя другие обязанности, которые есть в моей жизни. Так что это очень важно.

Я думаю, что если есть возможность играть хотя бы три часа в день, это очень хорошо, потому что это не позволяет терять опыт работы с инструментом. Если прервёшься надолго, придётся потрудиться, чтобы вернуть форму. И я слышал подобные истории от других музыкантов. Так что играть очень важно, сейчас для меня это просто образ жизни. Но мне повезло, что я занимаю в этой жизни место профессионального музыканта. И у меня есть время для игры».

DREAM THEATER Bassist JOHN MYUNG -



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