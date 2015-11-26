4 ноя 2020



Басист DREAM THEATER рад, что выбрал профессию музыканта



Басист DREAM THEATER John Myung в недавнем интервью сказал, что обнаружил, что ему «действительно нравится практиковаться каждый день».



«В основном потому, что я чувствую себя лучше после игры, ведь это большая часть моей жизни. Если я не играю, я чувствую, что не сделал чего-то. Поэтому первое, что я делаю по утрам, когда я дома, провожу как можно больше времени, практикуясь до конца дня, а остальное время выполняя другие обязанности, которые есть в моей жизни. Так что это очень важно.



Я думаю, что если есть возможность играть хотя бы три часа в день, это очень хорошо, потому что это не позволяет терять опыт работы с инструментом. Если прервёшься надолго, придётся потрудиться, чтобы вернуть форму. И я слышал подобные истории от других музыкантов. Так что играть очень важно, сейчас для меня это просто образ жизни. Но мне повезло, что я занимаю в этой жизни место профессионального музыканта. И у меня есть время для игры».







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