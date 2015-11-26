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DREAM THEATER готовят серию архивных релизов



DREAM THEATER совместно с InsideOut Music объявили о запуске серии "Lost Not Forgotten Archives", в рамках которой будут выпущены записи, выходившие на Ytsejam Records, а также ряд коллекционных релизов. Релизы будут доступны на CD, виниле и в цифровом варианте и снабжены новым оформлением. Первым релизом станет запись выступления коллектива в Токио в сентябре 2017 года, когда группа целиком исполняла материал альбома "Images & Words".













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