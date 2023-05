сегодня



Видео полного выступления DREAM THEATER



Видео полного выступления DREAM THEATER, которое состоялось 28 апреля в Line Cube, Shibuya, Токио, Япония, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. The Alien

02. 6:00

03. Sleeping Giant

04. Bridges In The Sky

05. Caught In A Web

06. Answering The Call

07. Solitary Shell

08. About To Crash (Reprise)

09. Losing Time/Grand Finale

10. Pull Me Under

11. A View From The Top Of The World



Encore:



12. The Count Of Tuscany







