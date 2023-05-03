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*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 24
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 22
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 16
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Dream Theater

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3 май 2023 : 		 Видео полного выступления DREAM THEATER

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24 июл 2022 : 		 Новое видео от барабанщика DREAM THEATER

20 июл 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «До прихода я ни с кем не дружил»

16 июл 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER исполняет трек DREAM THEATER

11 июл 2022 : 		 Гитарист DREAM THEATER — о любви поклонников

1 июл 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER исполняет трек DREAM THEATER

20 июн 2022 : 		 Вокалист DREAM THEATER — о количестве зрителей на концертах

11 июн 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER о туре

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5 май 2022 : 		 MIKE PORTNOY — о восстановлении отношений с бывшими коллегами по DREAM THEATER: «Это были объятия и поцелуи»
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Видео полного выступления DREAM THEATER



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Видео полного выступления DREAM THEATER, которое состоялось 28 апреля в Line Cube, Shibuya, Токио, Япония, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. The Alien
02. 6:00
03. Sleeping Giant
04. Bridges In The Sky
05. Caught In A Web
06. Answering The Call
07. Solitary Shell
08. About To Crash (Reprise)
09. Losing Time/Grand Finale
10. Pull Me Under
11. A View From The Top Of The World

Encore:

12. The Count Of Tuscany




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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3 май 2023
n
neversaydie
Да что то ЛяБри с голосом совсем не то в 11 году нормально же пел уже в 15 тяжко у него было но пол концерта отыграл более менее под конец уже не пел почти. А сейчас с самого начала уши режет.
3 май 2023
Corpsegrinder04
Так пацану 60 лет в обед, а если быть точным - через два дня. Чему тут удивляться. В этом возрасте только Пугачева под фанеру пиздато пасть открывала.

просмотров: 351

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