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Dream Theater

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Барабанщик DREAM THEATER: «До прихода я ни с кем не дружил»



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Mike Mangini рассказал о том, как в 2010 году он попал в состав DREAM THEATER:

«Я дружил с Mike'ом ещё до того, как получил эту работу. Мы тусили вместе, и он пригласил меня на их выступления. Он был тем человеком из группы, с кем я был близок, и постоянно говорил обо мне только хорошее и друзьям и в прессе. И вот случилось прослушивание, и наши отношения как бы перешли в режим затишья [когда я присоединился к DREAM THEATER], и на этом всё закончилось. Что бы это ни значило — возможно, это было для него неудобно или что-то ещё; я не знаю. Но в любом случае мы просто занимались своими делами.

Интересно то, что во время моего прослушивания я не был дружен с [другими участниками DREAM THEATER]. Я знал [вокалиста] James'а [LaBrie], потому что я записал с ним три альбома и считал его в какой-то степени другом, но мы не общались, кроме как по работе. Portnoy был мне другом, так что единственный человек, кто был мне близок, ушёл из группы. И даже на прослушивание в DREAM THEATER James пригласил своего барабанщика, Peter'a Wildoer'a. Так что не было ничего... Ничего, что говорило бы о том, что я дружил с ними и поэтому я получил эту работу или что-то в таком духе, потому что это полнейшая чушь — это настоящая ложь, полностью выдуманная теми, кто хочет выдумать то, что хочет!»




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20 июл 2022
P
Paffoss
"...единственный человек, кто был мне близок, ушёл из группы". - все скучают по Портному в ДТ, даже Манджини!

просмотров: 156

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