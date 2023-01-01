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*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 20
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Dream Theater

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Вокалист DREAM THEATER: «Мы больше, чем просто прогрессив»



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У вокалиста DREAM THEATER James'a LaBrie спросили, есть ли какие-то определения, которыми люди характеризуют музыку его группы и которые его раздражают, на что он ответил:

«Они могут сказать: "Это прогрессив. Они все разминаются, и получаются такие длинные-длинные песни". А я думаю: "Боже мой". Очевидно, вы не слушали наш альбом как следует и не слышали всех различий в каждом альбоме, всех стилей, которые мы охватываем. Дело не в эпических композициях.

Мы любим сочинять эпические произведения, и это стало важной частью нашей индивидуальности. Я очень горжусь этим и буду отстаивать любую из наших длинных композиций, как их называют некоторые люди, потому что я считаю, что они сделаны блестяще. Я не пытаюсь показаться напыщенным и самодовольным. Я правда считаю, что если вы собираетесь исполнять песни продолжительностью 12, 15, 20 минут и так далее, то для этого должна быть какая-то причина. Для слушателя должен быть аттракцион. Должна быть динамика. Тогда люди будут говорить: "Вот это да! Минуточку, 25 минут пролетели незаметно?" Но в то же время у нас есть песня "I Walk Beside You". Бросьте, она вполне могла бы звучать на радио. Она могла бы быть, как мне кажется, из репертуара U2. И это лишний раз говорит о том, что у нас много разных составляющих.

Когда люди говорят: "DREAM THEATER — это прогрессивный металл", я отвечаю: "Да, это так. Но мы гораздо больше, чем прогрессив". Прогрессивный металл, я считаю, описывает то, кем мы являемся, потому что в нашей музыке есть изюминка, но есть и многое другое. В ней есть разнообразие, она очень эклектична, мы берём из нескольких стилей, и я уверен, что именно это сделало нас теми, кем мы являемся».




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