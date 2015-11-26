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Dream Theater

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Кто играет с большим чувством на ударных в DREAM THEATER? Отвечает гитарист



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В ходе недавнего интервью гитарист DREAM THEATER John Petrucci назвал нынешнего барабанщика «одним из лучших» среди тех, с кем ему приходилось работать.

В интервью его спросили, что он может возразить на критику поклонников, считающих, что Mangini не обладает той «чувственностью», которая была у Mike'a Portnoy:

«Я не могу смотреть на это с такой позиции — будучи тем, кто играет рядом с Mangini. Я к тому, что... Послушайте, я понимаю, что фанаты постоянно дискутируют на тему перемен состава. Я сам поклонник групп, где подобное было, и я понимаю подобное. Но мысль о том, что Mike Mangini как барабанщик потерял чувства при игре — это просто взрывает мой мозг, потому что этот парень просто невероятный. Он один, если вообще не самый талантливый барабанщик из всех, с кем мне посчастливилось играть. Можно выбрать любой стиль музыки, и у него будет подлинная чувственность во всём, начиная с металла и рока, и заканчивая латино, джазом или свингом. Он просто монстр, настоящая машина.

Послушайте, сравнения могут иметь место, и у людей могут быть ностальгические чувства о прошлых участниках. Люди по-прежнему говорят что-то о прошлых музыкантах, и это нормально, я это понимаю. Но когда люди начинают нести что-то подобное поставленному вопросу, то это просто смешно. Это же как протянуть руку сквозь экран, как Гомер, который душит Барта Симпсона. "Вы чего, прикалываетесь?" Вы вообще понимаете то, о чём говорите? Этот парень — настоящая чувственная машина. Он монстр чувственности!»



Which DREAM THEATER Drummer Plays With More




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