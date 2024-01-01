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Гитарист DREAM THEATER: «Очень здорово, что Mike вернулся в группу»



В новом интервью для GuitarWorld.com гитариста DREAM THEATER John'a Petrucci спросили, начала ли группа работу над новой музыкой с вернувшимся оригинальным барабанщиком Mike'ом Portnoy. Petrucci ответил:



«Очень скоро мы начнём работу над новым альбомом — менее чем через две недели. И мы с нетерпением ждём этого момента.



Очень здорово, что Mike вернулся. Мы вместе основали эту группу. Я говорил [ранее в интервью] о том, что нам было по 18 лет, и мы учились в Berklee [музыкальном колледже], там мы и познакомились. И с тех пор мы оставались друзьями. Поэтому то, что он вернулся в группу, очень важно для всех нас. Я знаю, что он тоже очень рад.



Мы ещё не начали работать над новой музыкой. Мы ещё не написали ни одной ноты, но я уверен, что когда мы соберёмся вместе, всё будет как в старые добрые времена. Так что я с нетерпением жду этого момента, чтобы погрузиться в работу».



На вопрос о том, в каком направлении в отношении своего гитарного искусства он хочет направиться на следующем альбоме DREAM THEATER, Petrucci ответил:



«Для меня запись нового альбома — это возможность сказать: "Чего я не делал раньше? Что я могу сделать такого, что будет мне интересно, что вызовет у меня восторг?" И обычно, если вы начинаете с такой цели, всё получается. Вы что-то придумаете. Вы будете открывать для себя новое. И я стараюсь не довольствоваться тем, что есть, а пытаюсь менять подход.



Так что я не знаю ответа на этот вопрос. Посмотрим. Но я думаю, что будет здорово собраться всем вместе в студии и посмотреть, что из этого выйдет, и в какой-то мере воссоединиться с той классической магией, с которой начиналась группа. Это захватывающе. И я думаю, что этот момент определит, куда двигаться дальше. А вот что с гитарой — я не знаю. Не могу дождаться этого момента. Мне это нравится. Очень люблю работать в студии».







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