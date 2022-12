сегодня



Вышел новый бутлег DREAM THEATER



DREAM THEATER объявили о выпуске в рамках проекта "Lost Not Forgotten Archives" нового релиза — "Live At Wacken (2015)", который доступен на CD в диджипаке, цифровом варианте и на двойном виниле+CD.



Трек-лист:



"Afterlife"

"Metropolis - Pt. 1"

"Burning My Soul"

"The Spirit Carries On"

"As I Am"

"Panic Attack"

"Constant MOtion"

"Bridges In The Sky"







