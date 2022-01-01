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*Почему EXODUS не стали популярными? 49
*PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a 34
*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 23
*Гитарист GUNS N' ROSES о "Sweet Child O' Mine" 16
*У басиста RAGE AGAINST THE MACHINE рак простаты 16
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Dream Theater

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20 дек 2022 : 		 Вышел новый бутлег DREAM THEATER

9 окт 2022 : 		 JOHN PETRUCCI: «Какой Mike в DREAM THEATER?»

6 окт 2022 : 		 DREAM THEATER не начнут запись до конца 2023 года

6 сен 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления DREAM THEATER

23 авг 2022 : 		 Видео полного выступления DREAM THEATER

11 авг 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER исполняет трек DREAM THEATER

25 июл 2022 : 		 Новый бутлег DREAM THEATER выйдет осенью

24 июл 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Мне комфортен термин прогрессив»

24 июл 2022 : 		 JOHN PETRUCCI: «Термин прог-металл идеально подходит для DREAM THEATER»

24 июл 2022 : 		 Новое видео от барабанщика DREAM THEATER

20 июл 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «До прихода я ни с кем не дружил»

16 июл 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER исполняет трек DREAM THEATER

11 июл 2022 : 		 Гитарист DREAM THEATER — о любви поклонников

1 июл 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER исполняет трек DREAM THEATER

20 июн 2022 : 		 Вокалист DREAM THEATER — о количестве зрителей на концертах

11 июн 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER о туре

29 май 2022 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «У Mike'a есть яйца!»

5 май 2022 : 		 MIKE PORTNOY — о восстановлении отношений с бывшими коллегами по DREAM THEATER: «Это были объятия и поцелуи»

1 май 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER продемонстрировал виртуозное владение булками

29 апр 2022 : 		 JORDAN RUDESS: «Я был рад видеть бывшего на концерте»

22 апр 2022 : 		 Вокалист DREAM THEATER — о «Грэмми»

19 апр 2022 : 		 JORDAN RUDESS — о первой «Грэмми» для DREAM THEATER

19 апр 2022 : 		 Вокалист DREAM THEATER — о визите бывшего

13 апр 2022 : 		 Вокалист DREAM THEATER — о Грэмми

4 апр 2022 : 		 MIKE PORTNOY поздравил DREAM THEATER с наградой

4 апр 2022 : 		 DREAM THEATER взяли Грэмми
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Вышел новый бутлег DREAM THEATER



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DREAM THEATER объявили о выпуске в рамках проекта "Lost Not Forgotten Archives" нового релиза — "Live At Wacken (2015)", который доступен на CD в диджипаке, цифровом варианте и на двойном виниле+CD.

Трек-лист:

"Afterlife"
"Metropolis - Pt. 1"
"Burning My Soul"
"The Spirit Carries On"
"As I Am"
"Panic Attack"
"Constant MOtion"
"Bridges In The Sky"

DREAM THEATER's Lost Not Forgotten Archives - Live At Wacken (2015) Released




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