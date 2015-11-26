Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN 101
*ROGER WATERS потребовал от Дональда Трампа оставить Венесуэл... 32
*14-летний мультиинструменталист исполнил песню DREAM THEATER 27
*Фронтмен MEGADETH заявил, что следующий альбом будет «адски ... 25
*ROB DUKES об EXODUS: «В итоге всё свелось к баблу» 19
[= ||| все новости группы



*

Dream Theater

*



15 фев 2019 : 		 Официальный видеотрейлер к новому альбому DREAM THEATER

8 фев 2019 : 		 Новое видео DREAM THEATER

5 фев 2019 : 		 14-летний мультиинструменталист исполнил песню DREAM THEATER

29 янв 2019 : 		 Кто играет с большим чувством на ударных в DREAM THEATER? Отвечает гитарист

12 янв 2019 : 		 Новое видео DREAM THEATER

7 дек 2018 : 		 Новое видео DREAM THEATER

7 дек 2018 : 		 Новая песня DREAM THEATER

29 ноя 2018 : 		 DREAM THEATER о новом альбоме

26 ноя 2018 : 		 DREAM THEATER о новом альбоме

22 ноя 2018 : 		 Вокалист DREAM THEATER: «Каждый трек на новом альбоме уникален»

21 ноя 2018 : 		 DREAM THEATER о новом альбоме

15 ноя 2018 : 		 DREAM THEATER целиком исполнят альбом 1999 года в туре

4 ноя 2018 : 		 Обложка нового альбома DREAM THEATER

31 окт 2018 : 		 Новый альбом DREAM THEATER выйдет в феврале

13 сен 2018 : 		 Клавишник DREAM THEATER о новом альбоме

28 июл 2018 : 		 DREAM THEATER начали запись гитар

25 июл 2018 : 		 DREAM THEATER завершили запись барабанов

21 июл 2018 : 		 Видео из студии DREAM THEATER

19 июл 2018 : 		 DREAM THEATER начали запись

6 апр 2018 : 		 DREAM THEATER начнут работу летом, альбом выйдет зимой

1 фев 2018 : 		 DREAM THEATER начнут работу в мае

11 дек 2017 : 		 DREAM THEATER на SONY MUSIC

5 дек 2017 : 		 DREAM THEATER собираются начать работу над новым альбомом в следующем году

29 ноя 2017 : 		 Новый концертный альбом DREAM THEATER

9 ноя 2017 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Не ждите альбома раньше 2019-го»

13 окт 2017 : 		 Документальный фильм о туре DREAM THEATER
Показать далее
| - |
|||| сегодня

Официальный видеотрейлер к новому альбому DREAM THEATER



*
zoom
*
* *
DREAM THEATER опубликовали официальный видеотрейлер к предстоящему альбому "Distance Over Time", выходящему 22 февраля на InsideOut Music.

Альбом будет доступен в следующих вариантах:

- Стандартный CD;
- Диджипак (с 1 бонус-треком);
- 180-граммовый разворотный двойной винил (с 1 бонус-треком, 8-страничным буклетом и альбомом на CD);
- Лимитированное иллюстрированное издание (с 1 бонус-треком, миксом в формате 5.1 с видеоанимацией, инструментальными миксами и исходными файлами альбома в хорошем качестве, мультитреком для “Untethered Angel”, расширенными аннотациями, дополнительным оформлением, включая фото с сессий сочинения, а также видеоконтент);
- Коллекционное коробочное издание (с линзообразной обложкой, иллюстрированным изданием, 180-граммовым разворотным двойным винилом, с эксклюзивным оформлением и белым винилом, эксклюзивным 18-сантиметровым изображением, постером формата 60 х 60 см, 10 карточками, слипматом, нашивкой, булавкой и вручную пронумерованным сертификатом подлинности);
- цифровой альбом (с 1 бонус-треком).

Трек-лист:

01. Untethered Angel (6:14)
02. Paralyzed (4:17)
03. Fall Into The Light (7:04)
04. Barstool Warrior (6:43)
05. Room 137 (4:23)
06. S2N (6:21)
07. At Wit’s End (9:20)
08. Out Of Reach (4:04)
09. Pale Blue Dot (8:25)
10. Viper King (4:00) (Bonus)

DREAM THEATER Launch Official Video Trailer For Upcoming Distance Over Time Album








Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 510

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Abney Park Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом