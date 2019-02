сегодня



Официальный видеотрейлер к новому альбому DREAM THEATER



DREAM THEATER опубликовали официальный видеотрейлер к предстоящему альбому "Distance Over Time", выходящему 22 февраля на InsideOut Music.



Альбом будет доступен в следующих вариантах:



- Стандартный CD;

- Диджипак (с 1 бонус-треком);

- 180-граммовый разворотный двойной винил (с 1 бонус-треком, 8-страничным буклетом и альбомом на CD);

- Лимитированное иллюстрированное издание (с 1 бонус-треком, миксом в формате 5.1 с видеоанимацией, инструментальными миксами и исходными файлами альбома в хорошем качестве, мультитреком для “Untethered Angel”, расширенными аннотациями, дополнительным оформлением, включая фото с сессий сочинения, а также видеоконтент);

- Коллекционное коробочное издание (с линзообразной обложкой, иллюстрированным изданием, 180-граммовым разворотным двойным винилом, с эксклюзивным оформлением и белым винилом, эксклюзивным 18-сантиметровым изображением, постером формата 60 х 60 см, 10 карточками, слипматом, нашивкой, булавкой и вручную пронумерованным сертификатом подлинности);

- цифровой альбом (с 1 бонус-треком).



Трек-лист:



01. Untethered Angel (6:14)

02. Paralyzed (4:17)

03. Fall Into The Light (7:04)

04. Barstool Warrior (6:43)

05. Room 137 (4:23)

06. S2N (6:21)

07. At Wit’s End (9:20)

08. Out Of Reach (4:04)

09. Pale Blue Dot (8:25)

10. Viper King (4:00) (Bonus)



















+1 -0









просмотров: 510