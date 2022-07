сегодня



Гитарист DREAM THEATER — о любви поклонников



В новом интервью подкасту "Breaking Absolutes With Peter Orullian" гитарист DREAM THEATER John Petrucci обсудил второй студийный альбом группы, "Images And Words", который отметил свое 30-летие 7 июля.



Петруччи рассказал о фанатичности многих поклонников DREAM THEATER:



«Нам очень повезло, и одна из вещей, которые мне нравятся в людях, которые слушают нашу музыку и фанатах нашей музыки, это то, что они предвкушают новую музыку, которую мы выпускаем, и ждут её с таким же нетерпением, как и ностальгируют по старой музыке.

Как у фаната любой группы у вас может быть любимой определённая песня или запись, или вам нравится этот определённый период. Но когда мы играем вживую и играем всё, начиная с совершенно новой песни и заканчивая одной из первых вещей, которые мы когда-либо сочинили, и получаем такую же реакцию, это говорит о многом. Нам это нравится. Не похоже, что люди сидят и скучают, когда мы играем новую песню, а потом радуются, когда мы играем старый трек. Такое ощущение, что энтузиазм и любовь аудитории возвращаются к нам независимо от того, играем ли мы "The Count Of Tuscany", "A View From The Top Of The World" или "Pull Me Under". Мне это нравится, очень нравится. Я думаю, что это редкость для групп, у которых долгая карьера. И поэтому, повторюсь, мы очень дорожим этим».







