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*Лидер MEGADETH — о фонограмме на концертах 45
*Лидер MEGADETH наехал на техников JUDAS PRIEST 24
*Гитарист METALLICA: «В годы пандемии мы не сидели сложа руки... 19
*Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл» 16
*ROB HALFORD — о двух концертах с BLACK SABBATH в качестве фр... 11
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Dream Theater

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5 янв 2022 : 		 А капелла от вокалиста DREAM THEATER

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Гитарист DREAM THEATER — о любви поклонников



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В новом интервью подкасту "Breaking Absolutes With Peter Orullian" гитарист DREAM THEATER John Petrucci обсудил второй студийный альбом группы, "Images And Words", который отметил свое 30-летие 7 июля.

Петруччи рассказал о фанатичности многих поклонников DREAM THEATER:

«Нам очень повезло, и одна из вещей, которые мне нравятся в людях, которые слушают нашу музыку и фанатах нашей музыки, это то, что они предвкушают новую музыку, которую мы выпускаем, и ждут её с таким же нетерпением, как и ностальгируют по старой музыке.
Как у фаната любой группы у вас может быть любимой определённая песня или запись, или вам нравится этот определённый период. Но когда мы играем вживую и играем всё, начиная с совершенно новой песни и заканчивая одной из первых вещей, которые мы когда-либо сочинили, и получаем такую же реакцию, это говорит о многом. Нам это нравится. Не похоже, что люди сидят и скучают, когда мы играем новую песню, а потом радуются, когда мы играем старый трек. Такое ощущение, что энтузиазм и любовь аудитории возвращаются к нам независимо от того, играем ли мы "The Count Of Tuscany", "A View From The Top Of The World" или "Pull Me Under". Мне это нравится, очень нравится. Я думаю, что это редкость для групп, у которых долгая карьера. И поэтому, повторюсь, мы очень дорожим этим».




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