Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 23
*Гитарист GUNS N' ROSES о "Sweet Child O' Mine" 17
*HAMMERFALL вернулись на NUCLEAR BLAST RECORDS 17
*У басиста RAGE AGAINST THE MACHINE рак простаты 16
*PANTERA vs EXHORDER — как METALLiCA vs MEGADETH для бедных 10
*Почему ANVIL никогда не выпускали концертный альбом? 10
*Новое видео MEGADETH 9
*JUDAS PRIEST в 4K 8
*JOE LYNN TURNER: «Я не верю в Зал славы рок-н-ролла» 7
*Финальное шоу CHILDREN OF BODOM увидит свет в 2023 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 23
*Гитарист GUNS N' ROSES о "Sweet Child O' Mine" 17
*HAMMERFALL вернулись на NUCLEAR BLAST RECORDS 17
*У басиста RAGE AGAINST THE MACHINE рак простаты 16
*PANTERA vs EXHORDER — как METALLiCA vs MEGADETH для бедных 10
[= ||| все новости группы



*

Dream Theater

*



22 дек 2022 : 		 Вокалист DREAM THEATER: «Грэмми так просто не продашь!»

20 дек 2022 : 		 Вышел новый бутлег DREAM THEATER

9 окт 2022 : 		 JOHN PETRUCCI: «Какой Mike в DREAM THEATER?»

6 окт 2022 : 		 DREAM THEATER не начнут запись до конца 2023 года

6 сен 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления DREAM THEATER

23 авг 2022 : 		 Видео полного выступления DREAM THEATER

11 авг 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER исполняет трек DREAM THEATER

25 июл 2022 : 		 Новый бутлег DREAM THEATER выйдет осенью

24 июл 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Мне комфортен термин прогрессив»

24 июл 2022 : 		 JOHN PETRUCCI: «Термин прог-металл идеально подходит для DREAM THEATER»

24 июл 2022 : 		 Новое видео от барабанщика DREAM THEATER

20 июл 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «До прихода я ни с кем не дружил»

16 июл 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER исполняет трек DREAM THEATER

11 июл 2022 : 		 Гитарист DREAM THEATER — о любви поклонников

1 июл 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER исполняет трек DREAM THEATER

20 июн 2022 : 		 Вокалист DREAM THEATER — о количестве зрителей на концертах

11 июн 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER о туре

29 май 2022 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «У Mike'a есть яйца!»

5 май 2022 : 		 MIKE PORTNOY — о восстановлении отношений с бывшими коллегами по DREAM THEATER: «Это были объятия и поцелуи»

1 май 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER продемонстрировал виртуозное владение булками

29 апр 2022 : 		 JORDAN RUDESS: «Я был рад видеть бывшего на концерте»

22 апр 2022 : 		 Вокалист DREAM THEATER — о «Грэмми»

19 апр 2022 : 		 JORDAN RUDESS — о первой «Грэмми» для DREAM THEATER

19 апр 2022 : 		 Вокалист DREAM THEATER — о визите бывшего

13 апр 2022 : 		 Вокалист DREAM THEATER — о Грэмми

4 апр 2022 : 		 MIKE PORTNOY поздравил DREAM THEATER с наградой
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист DREAM THEATER: «Грэмми так просто не продашь!»



zoom
Вокалист DREAM THEATER James LaBrie в беседе с The Heavy Hooks Show обсудил получение Грэмми в категории "Best Metal Performance" и, в частности, после шутейного вопроса "продал ли он уже свой приз на ebay", музыкант ответил следующее:

«Знаете ли вы, что вы должны подписать отказ [перед тем, как получить статуэтку "Грэмми"]? Они присылают вам контракт — неважно, пусть будет документ — и вы должны его подписать. И в этом документе написано, что если вы когда-нибудь... Потому что на каждой Грэмми есть серийный номер, и если будет установлено, что вы продали эту конкретную Грэмми, вы будете оштрафованы — серьезно... Они не говорят [сколько будет штраф]. Я не знаю. Я понятия не имею. Но я полагаю, что он будет достаточно серьезным, не говоря уже о позоре. И зачем, черт возьми, вам это делать? Ну ладно там кто-то вроде Брюса Спрингстина — у него, черт возьми, их штук 20 Грэмми, но остальные... И к тому же это то, чем можно гордиться!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 294

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом