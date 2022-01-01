сегодня



Вокалист DREAM THEATER: «Грэмми так просто не продашь!»



Вокалист DREAM THEATER James LaBrie в беседе с The Heavy Hooks Show обсудил получение Грэмми в категории "Best Metal Performance" и, в частности, после шутейного вопроса "продал ли он уже свой приз на ebay", музыкант ответил следующее:



«Знаете ли вы, что вы должны подписать отказ [перед тем, как получить статуэтку "Грэмми"]? Они присылают вам контракт — неважно, пусть будет документ — и вы должны его подписать. И в этом документе написано, что если вы когда-нибудь... Потому что на каждой Грэмми есть серийный номер, и если будет установлено, что вы продали эту конкретную Грэмми, вы будете оштрафованы — серьезно... Они не говорят [сколько будет штраф]. Я не знаю. Я понятия не имею. Но я полагаю, что он будет достаточно серьезным, не говоря уже о позоре. И зачем, черт возьми, вам это делать? Ну ладно там кто-то вроде Брюса Спрингстина — у него, черт возьми, их штук 20 Грэмми, но остальные... И к тому же это то, чем можно гордиться!»







+0 -0



просмотров: 294

