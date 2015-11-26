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Вокалист DREAM THEATER — о новом альбоме DREAM THEATER



Вокалист DREAM THEATER James LaBrie в беседе с "Breaking Absolutes" рассказал о новом альбоме группы:



«Когда песни были готовы, а затем мы создавали мелодии, когда я и John собрались, это было очень круто. Я из тех авторов текстов, которые любят, чтобы мелодика была создана до того, как написан текст, потому что так можно легче передать эмоции. И потом уже эмоции переходят в нечто более тематическое.



Что касается нового альбома, то я могу сказать, что музыка как единое целое, и вокал идет поверх неё, так что.... не знаю, оставим так. Я сказал John'y после записи последних партий: "Мы только что вышли на совершенно новый уровень. Это наш 15-й грёбаный альбом, и мы вновь это сделали. Мы подняли планку. Здесь есть нечто такое, от чего, как я думаю, фанаты просто обалдеют". И он отвечает: "Я то же самое сказал вчера своей жене. Я сидел и слушал альбом от начала до конца, и я был вне себя". И я ему: "Вот и у меня то же самое. Я слушаю эти песни, когда мы закончили, возвращаюсь в гостиничный номер, слушаю их и думаю: "Вот дерьмо. Что, чёрт возьми, здесь происходит?" И я считаю, что это очень интересно. И даже Jordan написал мне в FaceTimе: "Ёшкин кот!" Он весь на взводе. Он спрашивает меня: "Мне кажется или ты тоже это слышишь?". А я ему отвечаю: "Нет, чувак. Здесь происходит что-то действительно крутое". А он: "Фанаты сойдут с ума". Я: "Да, сойдут. Они действительно слетят с катушек!"



Ну а с учётом сказанного в подробности вдаваться не буду. И мне жаль, что я так двусмысленно выразился. Но это самое точное что я могу сказать насчёт пластинки.



Я могу добавить: через несколько недель мы собираемся на фотосессию, мы снимаем первое видео для сингла или того трека, что считаем синглом. Что, чёрт возьми, такое сингл DREAM THEATER? Что это такое? Что, чёрт возьми, такое сингл? Так что да, мы снимаем видео на этот сингл. И мы все очень рады. Мяч начинает своё движение, лейбл очень, очень взволнован. Они не могут дождаться, когда всё будет запущено в производство!»







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