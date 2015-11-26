Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Клавишник FAITH NO MORE о том, как весело быть Г...м! 74
*JASON NEWSTED не жалеет, что ушёл из METALLICA 50
*TILL LINDEMANN исполнил песню Марка Бернеса 45
*Рокеры рады вердикту по делу Джорджа Флойда 43
*DEE SNIDER, ALEX SKOLNICK и TRACII GUNS глумятся над тем, чт... 37
[= ||| все новости группы



*

Dream Theater

*



30 апр 2021 : 		 Вокалист DREAM THEATER — о новом альбоме DREAM THEATER

22 апр 2021 : 		 Клавишник DREAM THEATER — начинающим музыкантам: «Подумайте, как заработать деньги, не полагаясь на музыку»

30 мар 2021 : 		 JORDAN RUDESS: «Все будут сражены новым альбомом DREAM THEATER»

6 мар 2021 : 		 Гитарист DREAM THEATER — о новом диске

13 фев 2021 : 		 А-капелла от вокалиста DREAM THEATER

9 фев 2021 : 		 Барабанщик DREAM THEATER — о новом материале

25 янв 2021 : 		 Партии ударных для нового альбома DREAM THEATER готовы

30 дек 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Не люблю ленивых музыкантов»

27 дек 2020 : 		 А-капелла от вокалиста DREAM THEATER

19 дек 2020 : 		 А-капелла от вокалиста DREAM THEATER

15 дек 2020 : 		 Фрагмент нового DVD DREAM THEATER

4 дек 2020 : 		 Рождественский трек от DREAM THEATER

1 дек 2020 : 		 А-капелла от вокалиста DREAM THEATER

30 ноя 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Да, мы уже работаем над новой музыкой»

18 ноя 2020 : 		 Трейлер нового нового DVD DREAM THEATER

10 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового DVD DREAM THEATER

4 ноя 2020 : 		 Басист DREAM THEATER рад, что выбрал профессию музыканта

30 сен 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Мы на каждом альбоме стараемся сделать что-то уникальное»

26 сен 2020 : 		 Концертный релиз DREAM THEATER выйдет осенью

14 сен 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Новый альбом может выйти в 2021»

10 авг 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER — о возможности возвращения MIKE PORTNOY в группу

8 авг 2020 : 		 DREAM THEATER начнут работу над альбомом осенью

14 июл 2020 : 		 Вышла книга о DREAM THEATER

2 июл 2020 : 		 Концертное видео DREAM THEATER

14 июн 2020 : 		 Фрагмент концертного релиза DREAM THEATER

11 май 2020 : 		 JAMES LABRIE о возможности воссоединения DREAM THEATER с MIKE'ом PORTNOY: «Никогда не говори никогда»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист DREAM THEATER — о новом альбоме DREAM THEATER



*
zoom
*
* *
Вокалист DREAM THEATER James LaBrie в беседе с "Breaking Absolutes" рассказал о новом альбоме группы:

«Когда песни были готовы, а затем мы создавали мелодии, когда я и John собрались, это было очень круто. Я из тех авторов текстов, которые любят, чтобы мелодика была создана до того, как написан текст, потому что так можно легче передать эмоции. И потом уже эмоции переходят в нечто более тематическое.

Что касается нового альбома, то я могу сказать, что музыка как единое целое, и вокал идет поверх неё, так что.... не знаю, оставим так. Я сказал John'y после записи последних партий: "Мы только что вышли на совершенно новый уровень. Это наш 15-й грёбаный альбом, и мы вновь это сделали. Мы подняли планку. Здесь есть нечто такое, от чего, как я думаю, фанаты просто обалдеют". И он отвечает: "Я то же самое сказал вчера своей жене. Я сидел и слушал альбом от начала до конца, и я был вне себя". И я ему: "Вот и у меня то же самое. Я слушаю эти песни, когда мы закончили, возвращаюсь в гостиничный номер, слушаю их и думаю: "Вот дерьмо. Что, чёрт возьми, здесь происходит?" И я считаю, что это очень интересно. И даже Jordan написал мне в FaceTimе: "Ёшкин кот!" Он весь на взводе. Он спрашивает меня: "Мне кажется или ты тоже это слышишь?". А я ему отвечаю: "Нет, чувак. Здесь происходит что-то действительно крутое". А он: "Фанаты сойдут с ума". Я: "Да, сойдут. Они действительно слетят с катушек!"

Ну а с учётом сказанного в подробности вдаваться не буду. И мне жаль, что я так двусмысленно выразился. Но это самое точное что я могу сказать насчёт пластинки.

Я могу добавить: через несколько недель мы собираемся на фотосессию, мы снимаем первое видео для сингла или того трека, что считаем синглом. Что, чёрт возьми, такое сингл DREAM THEATER? Что это такое? Что, чёрт возьми, такое сингл? Так что да, мы снимаем видео на этот сингл. И мы все очень рады. Мяч начинает своё движение, лейбл очень, очень взволнован. Они не могут дождаться, когда всё будет запущено в производство!»

JAMES LABRIE On DREAM THEATER





Like!+4Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 4 )

father


30 апр 2021, 13:17		И он отвечает: "Я то же самое сказал вчера твоей жене"
"Что?"
"Что?"

RomV


30 апр 2021, 13:29		..... слушаю их и думаю: "Вот дерьмо. ....

Спасибо за честный ответ. Можно не слушать :D

Akkolteus


30 апр 2021, 13:53		>>>>> И он отвечает: "Я то же самое сказал вчера твоей жене"
"Что?"
"Что?"

Смищная шутка юмора, спасибо.

>>>> Мы только что вышли на совершенно новый уровень. Это наш 15-й грёбаный альбом, и мы вновь это сделали. Мы подняли планку. Здесь есть нечто такое, от чего, как я думаю, фанаты просто обалдеют

Очень надеюсь, что так. DoT был шикарным.

xRReth


30 апр 2021, 14:33		Что за словестнический понос *facepalm*


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 768

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом