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*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 56
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 23
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 16
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Dream Theater

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Вокалист DREAM THEATER — о сложностях брака с музыкантом



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James LaBrie в интервью подкаста "Saint" рассказал о том, как ему удалось продержаться в браке 33 года:

«Мы женаты — в сентябре будет 34 года. А до этого мы встречались в течение ещё девяти лет. Но мы расставались три или четыре раза.

Она всё это пережила. И я всегда говорил, что если ты хочешь попасть в музыкальную индустрию, будь ты девушка или парень, твой партнёр должен быть сильным — полностью независимым, — потому что если он не такой, то долго брак не продержится. Я видел, как распадается очень много браков. И вот что удивительно — в [DREAM THEATER] все до сих пор женаты».

LaBrie подробно остановился на проблемах, с которыми сталкиваются партнёры гастролирующих музыкантов:

«В начале это очень увлекательно, но потом они думают: "Хорошо, это уже третий мировой тур, который они собираются начать, и в котором они участвуют, так что он снова будет отсутствовать четыре или пять недель подряд" или "Она будет отсутствовать четыре или пять недель подряд". И я думаю, что для партнёра это что-то типа: "Боже мой. Либо ты здесь 24 часа 7 дней в неделю, либо тебя больше нет".

Это другой мир — это точно. Но я также считаю, что работа в такой индустрии, как эта, или любой другой вид бизнеса, который отнимает у тебя время, заставляет ценить всё то, что у тебя есть, особенно простые вещи. Например, просто встать, спуститься вниз, выпить чашку кофе, сесть в гостиной и поговорить. Я полагаю, мы слишком зацикливаемся на рутине. Мы думаем: "Всё по-старому". Уедьте ненадолго. Не то чтобы у всех была такая роскошь, но переверните всё, а потом вернитесь, и тогда вы скажете: "Подождите минутку. А ведь то, что у меня есть такая роскошь, — это же здорово!"»




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