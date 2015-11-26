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Dream Theater

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2 июл 2020 : 		 Концертное видео DREAM THEATER

14 июн 2020 : 		 Фрагмент концертного релиза DREAM THEATER

11 май 2020 : 		 JAMES LABRIE о возможности воссоединения DREAM THEATER с MIKE'ом PORTNOY: «Никогда не говори никогда»

5 май 2020 : 		 Барабанщик DREAM THEATER работает над сольным диском

3 мар 2020 : 		 Рассказ о туре DREAM THEATER

16 фев 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER поделился фотографией открытки из польского отеля

12 фев 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER о любимых альбомах

2 дек 2019 : 		 Новое видео DREAM THEATER

1 ноя 2019 : 		 DREAM THEATER в Сан-Антонио

27 сен 2019 : 		 Пиво DREAM THEATER будет продаваться на концертах

23 авг 2019 : 		 Анимационное видео DREAM THEATER

6 июл 2019 : 		 Видео с выступления DREAM THEATER

15 май 2019 : 		 DREAM THEATER запишут один из концертов для последующего релиза

17 апр 2019 : 		 JORDAN RUDESS проведёт новый фестиваль

4 апр 2019 : 		 Уроки игры на гитаре от гитариста DREAM THEATER

28 мар 2019 : 		 JOHN PETRUCCI: «MIKE MANGINI много сделал для нового альбома»

23 мар 2019 : 		 Концертное видео DREAM THEATER

15 мар 2019 : 		 Анимационное видео DREAM THEATER

6 мар 2019 : 		 Вокалист DREAM THEATER: «Металл есть и всегда будет хорошо представлен на музыкальной сцене»

26 фев 2019 : 		 Участники DREAM THEATER были шокированы сходством своей обложки с оформлением New York Times

24 фев 2019 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Непредсказуемость поддерживает нашу мотивацию»

15 фев 2019 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Ты можешь вдохновляться группой или звучанием, но тебе нужно найти свой звук»

15 фев 2019 : 		 Официальный видеотрейлер к новому альбому DREAM THEATER

8 фев 2019 : 		 Новое видео DREAM THEATER

5 фев 2019 : 		 14-летний мультиинструменталист исполнил песню DREAM THEATER

29 янв 2019 : 		 Кто играет с большим чувством на ударных в DREAM THEATER? Отвечает гитарист
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Концертное видео DREAM THEATER



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DREAM THEATER опубликовали концертное видео на композицию 'Afterlife', снятое в 2006 году по случаю того, что тридцать два года назад группа подписала свой первый контракт с Mechanic Records!

DREAM THEATER Share Rare 2006 Live Video For



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