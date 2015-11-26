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Гитарист DREAM THEATER — о номинации на Грэмми



John Petrucci был в гостях программы "No Fuckin' Regrets With Robb Flynn" и ответил на вопрос, что он ощущает из-за новой номинации на Грэмми:



«Когда нас впервые номинировали на [Грэмми], там были FOO FIGHTERS. И они выиграли её. Я помню, как Dave Grohl сказал что-то вроде: "О, они должны были получить её", что, на мой взгляд, было очень мило. Но в этот раз я не знаю, вспомню ли я всех [других артистов, которые были номинированы], но я думаю, что это были GOJIRA и MASTODON [против которых мы боремся и сейчас], и это крутой список. Помню, в некоторые годы я был удивлён номинантами — это казалось немного странным — но сейчас все кажутся уместными. Так что посмотрим. Это забавно. Это честь — быть номинированным. Это круто. Заниматься своим делом так, как нам нравится, и получить признание в этом мире — это то, чего я никогда не ожидал. А сейчас для нас это уже третья [номинация], так что это здорово. Это приятное ощущение!»







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