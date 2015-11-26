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Вечеринка по случаю выхода нового альбома DREAM THEATER



Запись почти трёхчасовой вечеринки по случаю выхода нового альбома DREAM THEATER "A View From The Top Of The World" доступна ниже.







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