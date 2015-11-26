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Клавишник DREAM THEATER гордится своими партиями на новом альбоме



В рамках беседы с "Breaking Absolutes" клавишник DREAM THEATER Jordan Rudess рассказал о работе над новым альбомом:



«На новой пластинке много хороших вещей. Я очень, очень горжусь своими клавишными партиями. Возможно, я горжусь своими клавишными партиями на этом альбоме больше, чем всем, что я когда-либо делал с DREAM THEATER. И, наверное, это заслуга Jimmy T, нашего знаменитого звукооператора, который записывал LIQUID TENSION EXPERIMENT, работал над последним альбомом DREAM THEATER и записал этот альбом. Мы с ним очень тесно работали в студии, искали и создавали звучание. И это был великолепный опыт!»







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