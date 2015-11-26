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Dream Theater

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MIKE MANGINI — о прослушивании в DREAM THEATER: «Я не сделал ни одной ошибки»



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В новом интервью Meltdown детройтской радиостанции WRIF Mike Mangini ответил на вопрос о том, был ли он дружен с участниками DREAM THEATER до того, как присоединиться к группе в конце 2010 года после ухода Mike'а Portnoy:

«Я не дружил с ними, но мы были знакомы. Позвольте мне рассказать, как всё было. Я записывался с [вокалистом DREAM THEATER] James'ом LaBrie [за несколько лет до прихода в группу]. Получилось так, что EXTREME и DREAM THEATER вместе выступали в 95-м году в Европе, и мы стали друзьями. James подошёл ко мне в 95-м и сказал: "Чувак, я бы хотел поработать с тобой в будущем". И я ответил: "Да". И вот он получил контракт на запись сольного альбома, и, конечно же, он позвонил мне, и я поработал с ним. Так что я немного узнал его. Мы не тусовались вместе. Так что когда вы говорите "друзья", это немного другое. И я действительно никого не знал.

Я получил это место, потому что пришёл и... Дело в том, что я не сделал ни одной ошибки; я сыграл всё правильно. Ни единой неправильной ноты. Всё было как надо. И это, пожалуй, помогло мне получить работу. Я был готов».

Mangini обошёл шесть других лучших барабанщиков мира — Marco Minnemann'a, Virgil'a Donati, Aquiles'a Priester'a, Thomas'a Lang'a, Peter'a Wildoer'a и Derek'a Roddy — и получил это место в ходе трёхдневного процесса, который снимался для документального реалити-шоу под названием "The Spirit Carries On".

«В самом начале было интересно, когда мне показывали комментарии. Не то чтобы я искал их. Например, мне сказали: "Кто-то говорит, что ты получил это место, потому что жил рядом". Если ты живёшь рядом — это не значит, что ты возьмёшь палки и станешь играть музыку. "Ну ты дружил с ними больше, чем другие парни". Нет, на самом деле нет. И вообще я записывался для James'a LaBrie, но на самом деле James привёл на прослушивание своего нынешнего барабанщика, а не меня. Так что это тоже мимо кассы. "Ну..." Подобное всегда говорится после слова "ну": "Ну, ты получил место, потому что это..." Мой ответ любому был бы таким: "Ну это нехорошо. Нехорошо вообще говорить такие вещи; это всё ложь". Я получил его, потому что я пришёл и не сделал ошибок — ни одной, ноль. Я даже не знаю, как я это сделал. Так что я не важничаю — я действительно не знаю, как у меня это получилось.

Это не имеет никакого отношения к документальному фильму. Я имею в виду, что в документальном фильме было показано очень мало. Но вы нигде не видели, чтобы я допустил хоть одну ошибку, не так ли? Потому что их не было. И я не сделал ни одной за три часа, и это абсолютный факт. Так что, может быть, так оно и было. Я не знаю. Я не знаю, кто и что сделал. Я знаю, что в это было вложена моя душа, и это имеет отношение к звучанию, игре и всему остальному. Это просто сработало. И все остальные, кто прослушивался, были великолепны. И все они мои приятели.

Я мог бы сидеть здесь весь день и рассказывать людям обо всех замечательных вещах, которые делает каждый из этих барабанщиков, что я делаю иначе... Каждый человек, который был там, очень силён и уникален. Я могу сказать, что я знал, что они будут играть, ещё до того, как они это сыграли, с помощью распознавания образов».

MIKE MANGINI:














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