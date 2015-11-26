Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DON DOKKEN: «Если твой президент, у которого друзья Ким Чен ... 52
*NAPALM RECORDS прикупили SPV 29
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN 23
*Басист NICKELBACK: «PANTERA — наши братушки!» 21
*Барабанщик METALLICA: «Пройдёт не менее года, когда вернутся... 20
[= ||| все новости группы



*

Dream Theater

*



30 дек 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Не люблю ленивых музыкантов»

27 дек 2020 : 		 А-капелла от вокалиста DREAM THEATER

19 дек 2020 : 		 А-капелла от вокалиста DREAM THEATER

15 дек 2020 : 		 Фрагмент нового DVD DREAM THEATER

4 дек 2020 : 		 Рождественский трек от DREAM THEATER

1 дек 2020 : 		 А-капелла от вокалиста DREAM THEATER

30 ноя 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Да, мы уже работаем над новой музыкой»

18 ноя 2020 : 		 Трейлер нового нового DVD DREAM THEATER

10 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового DVD DREAM THEATER

4 ноя 2020 : 		 Басист DREAM THEATER рад, что выбрал профессию музыканта

30 сен 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Мы на каждом альбоме стараемся сделать что-то уникальное»

26 сен 2020 : 		 Концертный релиз DREAM THEATER выйдет осенью

14 сен 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Новый альбом может выйти в 2021»

10 авг 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER — о возможности возвращения MIKE PORTNOY в группу

8 авг 2020 : 		 DREAM THEATER начнут работу над альбомом осенью

14 июл 2020 : 		 Вышла книга о DREAM THEATER

2 июл 2020 : 		 Концертное видео DREAM THEATER

14 июн 2020 : 		 Фрагмент концертного релиза DREAM THEATER

11 май 2020 : 		 JAMES LABRIE о возможности воссоединения DREAM THEATER с MIKE'ом PORTNOY: «Никогда не говори никогда»

5 май 2020 : 		 Барабанщик DREAM THEATER работает над сольным диском

3 мар 2020 : 		 Рассказ о туре DREAM THEATER

16 фев 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER поделился фотографией открытки из польского отеля

12 фев 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER о любимых альбомах

2 дек 2019 : 		 Новое видео DREAM THEATER

1 ноя 2019 : 		 DREAM THEATER в Сан-Антонио

27 сен 2019 : 		 Пиво DREAM THEATER будет продаваться на концертах
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист DREAM THEATER: «Не люблю ленивых музыкантов»



*
zoom
*
* *
В рамках недавнего разговора с "Wong Notes" гитарист DREAM THEATER John Petrucci ответил на вопрос, подходит ли он к сочинению, созданию и исполнению музыки с намерением, выходящим за рамки только музыкальности и удовольствия от нее, на что он ответил:

«Определённо. Я думаю, что это значительная часть. У вас есть пара разных точек зрения, с которыми вы работаете, или в рамках которых вы работаете. Одна — это что-то очень сфокусированное и микроскопическое, а другая — намного шире. Когда вы смотрите на общую картину, что вы пытаетесь сказать как художник? Каким будет ваше наследие? Может быть, это звучит напыщенно, но это просто что-то, что нужно иметь в виду, когда ты все это делаешь.

Я делал так уже долгое время, так что вышло немало музыки. И я вроде как смотрю на всё это как на непрерывную историю, которую рассказываю и все эти музыкальные моменты являются отражением того, что происходило в определенный момент истории».

Petrucci также дал совет начинающим музыкантам, которые хотят иметь долгую и плодотворную карьеру:

«Просто всегда имейте видение, имейте мотивацию. Может быть, это легче сказать, чем сделать, но не ленитесь. Относитесь ко всему так, как будто стараетесь изо всех сил.

Мне не нравится, когда музыканты черствеют или ленятся. Мне нравится, когда ты слышишь, что исполнитель, а я знаю много таких парней и это так здорово видеть — независимо от возраста, в котором они находятся в своём музыкальном путешествии, они любят играть. У них до сих пор есть страсть. Они выпускают вещи, которые сейчас так же хороши, как и 20 лет назад, и это можно услышать и почувствовать в их музыке. Это ещё одна иллюстрация картины в целом. Убедитесь, что вы связаны с этим.

Я никогда не забуду свои годы становления, когда я просто джемовал с друзьями, когда мне было 15, 16, когда мы ходили в гости друг к другу. Боже мой. Мы играли часами. Время исчезало. И ты делал это только потому, что тебе всё это нравилось; тебе нравилась связь. И [важно убедиться], что ты это не потерял».

DREAM THEATER





Like!+7Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 607

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом