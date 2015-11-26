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Гитарист DREAM THEATER : «Не люблю ленивых музыкантов»



В рамках недавнего разговора с "Wong Notes" гитарист DREAM THEATER John Petrucci ответил на вопрос, подходит ли он к сочинению, созданию и исполнению музыки с намерением, выходящим за рамки только музыкальности и удовольствия от нее, на что он ответил:



«Определённо. Я думаю, что это значительная часть. У вас есть пара разных точек зрения, с которыми вы работаете, или в рамках которых вы работаете. Одна — это что-то очень сфокусированное и микроскопическое, а другая — намного шире. Когда вы смотрите на общую картину, что вы пытаетесь сказать как художник? Каким будет ваше наследие? Может быть, это звучит напыщенно, но это просто что-то, что нужно иметь в виду, когда ты все это делаешь.



Я делал так уже долгое время, так что вышло немало музыки. И я вроде как смотрю на всё это как на непрерывную историю, которую рассказываю и все эти музыкальные моменты являются отражением того, что происходило в определенный момент истории».



Petrucci также дал совет начинающим музыкантам, которые хотят иметь долгую и плодотворную карьеру:



«Просто всегда имейте видение, имейте мотивацию. Может быть, это легче сказать, чем сделать, но не ленитесь. Относитесь ко всему так, как будто стараетесь изо всех сил.



Мне не нравится, когда музыканты черствеют или ленятся. Мне нравится, когда ты слышишь, что исполнитель, а я знаю много таких парней и это так здорово видеть — независимо от возраста, в котором они находятся в своём музыкальном путешествии, они любят играть. У них до сих пор есть страсть. Они выпускают вещи, которые сейчас так же хороши, как и 20 лет назад, и это можно услышать и почувствовать в их музыке. Это ещё одна иллюстрация картины в целом. Убедитесь, что вы связаны с этим.



Я никогда не забуду свои годы становления, когда я просто джемовал с друзьями, когда мне было 15, 16, когда мы ходили в гости друг к другу. Боже мой. Мы играли часами. Время исчезало. И ты делал это только потому, что тебе всё это нравилось; тебе нравилась связь. И [важно убедиться], что ты это не потерял».













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