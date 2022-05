сегодня



MIKE PORTNOY — о восстановлении отношений с бывшими коллегами по DREAM THEATER: «Это были объятия и поцелуи»



Бывший барабанщик DREAM THEATER Mike Portnoy посетил концерт группы 4 марта в Beacon Theatre в Нью-Йорке. Это был первый раз, когда Portnoy стал свидетелем живого выступления своих бывших коллег по группе после своего ухода из культового прогрессив-металлического коллектива более 11 лет назад.



Во время появления в программе SiriusXM "Trunk Nation With Eddie Trunk" Mike рассказал об обстоятельствах, которые побудили его присутствовать на концерте:



«Мы постепенно восстанавливали отношения на протяжении многих лет. Как известно, мы с [гитаристом DREAM THEATER] John'ом Petrucci записали несколько совместных альбомов: я играл на его последнем сольном альбоме, а затем он, я, Jordan [Rudess, клавишник DREAM THEATER] и Tony Levin снова собрались, чтобы записать альбом LIQUID TENSION EXPERIMENT в 2020 году. Так что John и Jordan много общались со мной на протяжении многих лет, и наши семьи тоже. На самом деле первый раз я снова играл вместе с Jordan'ом на последнем альбоме "Cruise To The Edge" в 2019 году. Так что отношения с этими ребятами были очень хорошими и комфортными. А John Myung [басист DREAM THEATER] живёт прямо через дорогу от меня, так что я постоянно вижу его в городе. А его жена дружит с моей женой. Так что есть три парня, с которыми я был в очень хороших отношениях на протяжении многих лет. И моя жена, и жена John'a Myung'a собирались увидеться с ними на нью-йоркском шоу, и я сказал: "Знаете что? Какого чёрта?"»



Далее Портной сказал, что раньше он «представлял, что попал на выступление DREAM THEATER».



«Я не хочу сказать, что я представлял это, что это было моей целью; я хочу сказать, что по ночам мне снились сны, в которых я собирался увидеть DREAM THEATER, и это было неловко. Поэтому долгое время я очень нервничал по этому поводу: насколько странно я себя буду там чувствовать? Будет ли мне некомфортно? Но в конце концов я смирился с этим. Я пошёл на шоу, и это был действительно классный опыт; это было не так неловко, как я ожидал или боялся. А на шоу James [LaBrie, вокалист DREAM THEATER] поприветствовал меня со сцены. Как многие знают, я не разговаривал с James'ом с тех пор, как покинул группу, — так что я смог увидеть его в тот вечер после шоу. Я зашёл к нему в гримёрку, и буквально через 10 секунд драматические моменты и всё то, что накопилось за эти годы, тут же улетучились. Это были объятия и поцелуи, "люблю тебя, брат" и "скучаю по тебе, брат". И вся эта чушь за последние 11 лет оказалась в прошлом.

Нельзя провести большую часть своей жизни с группой таких парней и не стать семьёй на всю жизнь. Я познакомился с John'ом Petrucci и John'ом Myung'ом, когда мы были подростками: мы встретились в колледже, и наши семьи выросли вместе, наши жёны все вместе играли в группе, а наши дети — моя дочь и дочь John'а Petrucci — живут вместе в Бруклине. Так что это семья. Неважно, играю я сейчас в группе или нет, это не имеет значения, — невозможно отнять дружбу, семью, историю и опыт, которыми мы были связаны так долго».



По поводу того, каково было видеть другого барабанщика, играющего его партии вживую с DREAM THEATER, Portnoy сказал:



«Я всегда был барабанщиком, который каждый раз на концерте импровизирует. Даже исполняя свои собственные барабанные партии, я не всегда точно придерживаюсь их от выступления к выступлению, тогда как [нынешний барабанщик DREAM THEATER Mike] Mangini, похоже, по-настоящему изучал барабанные партии, и у них всё было запрограммировано. Они всё делают с точностью, и это, безусловно, их фишка. И да — он отлично играет. Несомненно, он потрясающий барабанщик, и он невероятно точно исполняет мои партии. Я чувствую себя виноватым перед ним. Мы с ним шутили на эту тему. Он находится в ужасной ситуации, когда его будут критиковать вне зависимости от того, что он делает. Он выразил мне своё разочарование, и я ему сочувствую; его определённо поставили в странное положение. У меня было нечто подобное, когда я играл с AVENGED SEVENFOLD и TWISTED SISTER, восходя на трон двух ушедших из жизни барабанщиков, и я старался выучить эти партии настолько точно, насколько мог. Когда я был наёмным музыкантом, я уделял много внимания тому, чтобы почтить память барабанщика, который был до меня, — это важно. Я не хочу никому навязывать свой стиль».

























View this post on Instagram

















+0 -0



просмотров: 68