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*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
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Dream Theater

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Клавишник DREAM THEATER — о получении «Грэмми»: «Это потрясающее чувство»



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Клавишник DREAM THEATER Jordan Rudess рассказал индонезийскому телеканалу BTV о том, как группа получила свою первую в истории «Грэмми» в категории «Лучшее металлическое исполнение» на предварительной церемонии трансляции 64-й ежегодной церемонии вручения премии «Грэмми», которая состоялась в апреле 2022 года на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе. DREAM THEATER были номинированы за песню "The Alien", трек из альбома 2021 года "A View From The Top Of The World". Предыдущие номинации DREAM THEATER на «Грэмми» были получены за песню "On The Backs Of Angels" из альбома 2011 года "A Dramatic Turn Of Events" и сингл "The Enemy Inside" из альбома 2013 года "Dream Theater".

Jordan сказал:

«Это потрясающее чувство. Это действительно здорово. Получение "Грэмми" отличается от многих других вещей. Я имею в виду, что много-много лет DREAM THEATER не были частью коммерческого мира. У нас была своя карьера, и мы были очень довольны нашей фэнбазой и тем, что мы делали. И "Грэмми" нам казалась чем-то из другого мира. Но это реальность, все в мире знают о "Грэмми". Это что-то значит для людей. И она открывает двери, если хотите, на многих уровнях. Так что это было очень волнительно. Победить было здорово. Особенно потому, в голосовании принимают участие твои коллеги, так что это лестно. Большая честь стать победителем "Грэмми", когда тебя выбрали люди из нашей индустрии. Так что это замечательно. Это очень волнительно».




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