Гитарист DREAM THEATER — о Грэмми



John Petrucci в недавней беседе с "The Heavy Hooks Show" обсудил получение DREAM THEATER «Грэмми» в апреле прошлого года за трек "The Alien":



«Это на самом деле то, о чём можно подумать: "Это случилось на самом деле?" и принять награду. На самом деле сегодня, когда мы проводили саундчек, мы задавались вопросом из серии: "Окей, какую песню будем играть?" У нас всегда несколько на примете. И я сказал: "Как насчёт песни "The Alien", получившей премию Грэмми?" И все навострили уши. Типа: "О да. Это случилось"... Это так странно. Ты думаешь: "О чём ты говоришь?"».



Что касается самой церемонии и того, когда он впервые об этом узнал, John рассказал:



«Можно сказать, что всё это было чем-то сюрреалистическим. В том году [другие ребята из DREAM THEATER] не пошли на "Грэмми". Она была отложена из-за COVID. Церемонию перенесли из Лос-Анджелеса в Вегас. И она вроде как должна была состояться между двумя гастролями DREAM THEATER. Никто не был уверен в том, как всё пройдёт. И мы с моей женой Реной поехали. Он сказала: "Поехали в Вегас на пять дней. Что там может быть плохого? Если мы выиграем, будет здорово. Если нет — будем тусоваться в Вегасе". Так что она была там со мной. И когда они объявили об этом, я подумал: "Что?" И тут я выбежал на сцену за наградой в своём костюме.



Но суть, которую я хотел донести до слушателей в своей речи, произнесённой при вручении "Грэмми", заключалась в том, что мы долгое время занимались своим делом так, как мы умеем, вопреки всем обстоятельствам, и мы построили на этом карьеру, и получить такое признание от сообщества было просто потрясающе. Потому что это не было чем-то вроде поп-версии нас, которую мы пытались сделать, и которая вышла в свет. Это была, вероятно, одна из самых сложных песен, которые мы когда-либо сочиняли. Так что я хочу сказать: делайте своё дело, верьте в то, что вы делаете, и делайте это с убеждённостью. И когда случаются подобные ситуации, это приносит гораздо большее удовлетворение».







