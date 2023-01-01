Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA 57
*PANTERA отменили и в Австрии 25
*BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень ... 18
*Новая песня OVERKILL 17
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 15
*Зара Ларссон появилась в платье с элементами оформления BURZ... 14
*METALLICA представит альбом в кинотеатрах 13
*Басист SEX PISTOLS выпускает сольный альбом 8
*CARMINE APPICE: «Потоковое вещание уничтожило музыкальный би... 8
*JOE LYNN TURNER: «Мир катится в ад» 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA 57
*PANTERA отменили и в Австрии 25
*BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень ... 18
*Новая песня OVERKILL 17
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 15
[= ||| все новости группы



*

Dream Theater

*



31 янв 2023 : 		 Гитарист DREAM THEATER — о Грэмми

26 янв 2023 : 		 MIKE PORTNOY — об участии в переиздании материалов DREAM THEATER

25 дек 2022 : 		 JOHN PETRUCCI обещает новый сет-лист DREAM THEATER

23 дек 2022 : 		 Вокалист DREAM THEATER — о планах на следующий год

22 дек 2022 : 		 Вокалист DREAM THEATER: «Грэмми так просто не продашь!»

20 дек 2022 : 		 Вышел новый бутлег DREAM THEATER

9 окт 2022 : 		 JOHN PETRUCCI: «Какой Mike в DREAM THEATER?»

6 окт 2022 : 		 DREAM THEATER не начнут запись до конца 2023 года

6 сен 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления DREAM THEATER

23 авг 2022 : 		 Видео полного выступления DREAM THEATER

11 авг 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER исполняет трек DREAM THEATER

25 июл 2022 : 		 Новый бутлег DREAM THEATER выйдет осенью

24 июл 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Мне комфортен термин прогрессив»

24 июл 2022 : 		 JOHN PETRUCCI: «Термин прог-металл идеально подходит для DREAM THEATER»

24 июл 2022 : 		 Новое видео от барабанщика DREAM THEATER

20 июл 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «До прихода я ни с кем не дружил»

16 июл 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER исполняет трек DREAM THEATER

11 июл 2022 : 		 Гитарист DREAM THEATER — о любви поклонников

1 июл 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER исполняет трек DREAM THEATER

20 июн 2022 : 		 Вокалист DREAM THEATER — о количестве зрителей на концертах

11 июн 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER о туре

29 май 2022 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «У Mike'a есть яйца!»

5 май 2022 : 		 MIKE PORTNOY — о восстановлении отношений с бывшими коллегами по DREAM THEATER: «Это были объятия и поцелуи»

1 май 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER продемонстрировал виртуозное владение булками

29 апр 2022 : 		 JORDAN RUDESS: «Я был рад видеть бывшего на концерте»

22 апр 2022 : 		 Вокалист DREAM THEATER — о «Грэмми»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист DREAM THEATER — о Грэмми



zoom
John Petrucci в недавней беседе с "The Heavy Hooks Show" обсудил получение DREAM THEATER «Грэмми» в апреле прошлого года за трек "The Alien":

«Это на самом деле то, о чём можно подумать: "Это случилось на самом деле?" и принять награду. На самом деле сегодня, когда мы проводили саундчек, мы задавались вопросом из серии: "Окей, какую песню будем играть?" У нас всегда несколько на примете. И я сказал: "Как насчёт песни "The Alien", получившей премию Грэмми?" И все навострили уши. Типа: "О да. Это случилось"... Это так странно. Ты думаешь: "О чём ты говоришь?"».

Что касается самой церемонии и того, когда он впервые об этом узнал, John рассказал:

«Можно сказать, что всё это было чем-то сюрреалистическим. В том году [другие ребята из DREAM THEATER] не пошли на "Грэмми". Она была отложена из-за COVID. Церемонию перенесли из Лос-Анджелеса в Вегас. И она вроде как должна была состояться между двумя гастролями DREAM THEATER. Никто не был уверен в том, как всё пройдёт. И мы с моей женой Реной поехали. Он сказала: "Поехали в Вегас на пять дней. Что там может быть плохого? Если мы выиграем, будет здорово. Если нет — будем тусоваться в Вегасе". Так что она была там со мной. И когда они объявили об этом, я подумал: "Что?" И тут я выбежал на сцену за наградой в своём костюме.

Но суть, которую я хотел донести до слушателей в своей речи, произнесённой при вручении "Грэмми", заключалась в том, что мы долгое время занимались своим делом так, как мы умеем, вопреки всем обстоятельствам, и мы построили на этом карьеру, и получить такое признание от сообщества было просто потрясающе. Потому что это не было чем-то вроде поп-версии нас, которую мы пытались сделать, и которая вышла в свет. Это была, вероятно, одна из самых сложных песен, которые мы когда-либо сочиняли. Так что я хочу сказать: делайте своё дело, верьте в то, что вы делаете, и делайте это с убеждённостью. И когда случаются подобные ситуации, это приносит гораздо большее удовлетворение».




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 253

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом