Новый концертный релиз DREAM THEATER выйдет весной



DREAM THEATER опубликовали следующее сообщение:



«Коллекционеры DT! В рамках нашей продолжающейся кампании по переизданию архивов "Lost Not Forgotten Archives" в последнее время вышло несколько очень интересных релизов. Мы рады объявить о последнем выпуске — "...And Beyond Live in Japan 2017", записанном в историческом Будокане в Токио во время нашего тура "Images, Words & Beyond".



Ранее выпущенная в качестве эксклюзивной для Японии телевизионной трансляции, а затем в виде стрима, эта запись современной эпохи будет впервые доступна в различных форматах, включая винил, CD и цифровом варианте с 8 апреля».







