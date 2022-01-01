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*EDDIE VEDDER наехал на MÖTLEY CRÜE, Nikki Sixx отв... 52
*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 36
*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 22
*TED NUGENT о транс-спортсменах: «Это оружие Сатаны!» 15
*Вокалист CANNIBAL CORPSE не согласен с бывшим из CANNIBAL CO... 15
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Dream Theater

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26 фев 2022 : 		 Новый концертный релиз DREAM THEATER выйдет весной

17 фев 2022 : 		 MIKE MANGINI — о прослушивании в DREAM THEATER: «Я не сделал ни одной ошибки»

8 фев 2022 : 		 DREAM THEATER открыли тур

26 янв 2022 : 		 Новое видео DREAM THEATER

5 янв 2022 : 		 А капелла от вокалиста DREAM THEATER

27 дек 2021 : 		 Рождественская классика от DREAM THEATER

15 дек 2021 : 		 Лидер DREAM THEATER: «Концерты слишком долго отсутствуют в наших жизнях»

7 дек 2021 : 		 Гитарист DREAM THEATER — о номинации на Грэмми

8 ноя 2021 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Если вы наш поклонник, то новая пластинка для вас»

5 ноя 2021 : 		 Успехи в чартах DREAM THEATER

28 окт 2021 : 		 Вечеринка по случаю выхода нового альбома DREAM THEATER

28 окт 2021 : 		 Вокалист DREAM THEATER ответил гитаристу

26 окт 2021 : 		 Новое видео DREAM THEATER

25 окт 2021 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «Первые синглы не отражают весь альбом»

22 окт 2021 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Всегда будет некое количество людей, кому я буду не по вкусу»

20 окт 2021 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Я был против отмены тура»

12 окт 2021 : 		 Новый концертный релиз DREAM THEATER доступен для заказа

8 окт 2021 : 		 Трейлер нового альбома DREAM THEATER

30 сен 2021 : 		 JOHN PETRUCCI — о новой песне DREAM THEATER

29 сен 2021 : 		 DREAM THEATER отложили тур из-за COVID-19

22 сен 2021 : 		 Новое видео DREAM THEATER

9 сен 2021 : 		 Трейлер к бокс-сету DREAM THEATER

1 сен 2021 : 		 DREAM THEATER анонсировали европейский тур

29 авг 2021 : 		 Барабанщик DREAM THEATER исполняет новый сингл

13 авг 2021 : 		 Новое видео DREAM THEATER

28 июл 2021 : 		 Новый альбом DREAM THEATER выйдет осенью
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Новый концертный релиз DREAM THEATER выйдет весной



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DREAM THEATER опубликовали следующее сообщение:

«Коллекционеры DT! В рамках нашей продолжающейся кампании по переизданию архивов "Lost Not Forgotten Archives" в последнее время вышло несколько очень интересных релизов. Мы рады объявить о последнем выпуске — "...And Beyond Live in Japan 2017", записанном в историческом Будокане в Токио во время нашего тура "Images, Words & Beyond".

Ранее выпущенная в качестве эксклюзивной для Японии телевизионной трансляции, а затем в виде стрима, эта запись современной эпохи будет впервые доступна в различных форматах, включая винил, CD и цифровом варианте с 8 апреля».

DREAM THEATER's Lost Not Forgotten Archives: ...And Beyond Live In Japan 2017 Limited Edition Coloured Vinyl Available For Pre-Order




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