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*Новое видео MEGADETH 23
*Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!» 22
*Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию 19
*Гитарист SLAYER — о своём новом проекте 11
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Dream Theater

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JOHN PETRUCCI: «Термин прог-металл идеально подходит для DREAM THEATER»



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JOHN PETRUCCI в рамках недавней беседы ответил на вопрос, как он реагирует на то, что DREAM THEATER называют прог-металлом:

«Честно говоря, я думаю, что это идеальный способ описать группу, потому что когда я был моложе и когда DREAM THEATER только начинали, не было термина "прогрессивный металл"; он не использовался — люди так не говорили. Были метал-группы и были прог-группы.

Когда мы были моложе, я и John Myung [бас], мы учились в Berklee и встретили Mike Portnoy [ударные], нам было по 17 лет. Когда мы начали писать музыку вместе, нам нравились металлические группы — нам нравились IRON MAIDEN и [JUDAS] PRIEST, METALLICA и OZZY [OSBOURNE] — но нам также нравились прог-группы из Великобритании; нам нравились YES и GENESIS, PINK FLOYD и, конечно же, RUSH из Канады. Поэтому, когда мы собрались вместе, мы естественным образом начали писать прогрессивные песни с металлическим звучанием. Так что название "прог-металл", на мой взгляд, является идеальным описанием; это именно то, чем он является.

Мы стремительно перенеслись в 1992 год, вышел альбом [DREAM THEATER] "Images And Words", мы начали набирать популярность, и тогда этот термин, по-моему, начал развиваться. Но до этого момента ничего такого не было. Наши друзья из FATES WARNING были в этом же стиле. Была группа из Техаса под названием WATCHTOWER, которая была в том же стиле. Можно вспомнить ранних QUEENSRŸCHE, которые немного придерживались этого стиля, но тогда это было не так, как сейчас, когда это целый жанр и есть столько разных групп и ответвлений. Правда, начало было положено еще тогда. И я горжусь тем, что DREAM THEATER является частью этого музыкального семейного древа, и я думаю, что прог-металл — это идеальный способ описать мою группу».




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