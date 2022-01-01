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Новости
*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 23
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*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 23
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 14
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Новое видео CREMATORY 12
*Вокалистка ARCH ENEMY завершила запись дебюта 11
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*

Dream Theater

*



28 мар 2022 : 		 Новый релиз DREAM THEATER выйдет весной

22 мар 2022 : 		 Вокалист DREAM THEATER: «Не пою я под фанеру, на!»

6 мар 2022 : 		 MIKE PORTNOY побывал на DREAM THEATER

26 фев 2022 : 		 Новый концертный релиз DREAM THEATER выйдет весной

17 фев 2022 : 		 MIKE MANGINI — о прослушивании в DREAM THEATER: «Я не сделал ни одной ошибки»

8 фев 2022 : 		 DREAM THEATER открыли тур

26 янв 2022 : 		 Новое видео DREAM THEATER

5 янв 2022 : 		 А капелла от вокалиста DREAM THEATER

27 дек 2021 : 		 Рождественская классика от DREAM THEATER

15 дек 2021 : 		 Лидер DREAM THEATER: «Концерты слишком долго отсутствуют в наших жизнях»

7 дек 2021 : 		 Гитарист DREAM THEATER — о номинации на Грэмми

8 ноя 2021 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Если вы наш поклонник, то новая пластинка для вас»

5 ноя 2021 : 		 Успехи в чартах DREAM THEATER

28 окт 2021 : 		 Вечеринка по случаю выхода нового альбома DREAM THEATER

28 окт 2021 : 		 Вокалист DREAM THEATER ответил гитаристу

26 окт 2021 : 		 Новое видео DREAM THEATER

25 окт 2021 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «Первые синглы не отражают весь альбом»

22 окт 2021 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Всегда будет некое количество людей, кому я буду не по вкусу»

20 окт 2021 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Я был против отмены тура»

12 окт 2021 : 		 Новый концертный релиз DREAM THEATER доступен для заказа

8 окт 2021 : 		 Трейлер нового альбома DREAM THEATER

30 сен 2021 : 		 JOHN PETRUCCI — о новой песне DREAM THEATER

29 сен 2021 : 		 DREAM THEATER отложили тур из-за COVID-19

22 сен 2021 : 		 Новое видео DREAM THEATER

9 сен 2021 : 		 Трейлер к бокс-сету DREAM THEATER

1 сен 2021 : 		 DREAM THEATER анонсировали европейский тур
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|||| 28 мар 2022

Новый релиз DREAM THEATER выйдет весной



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DREAM THEATER продолжают серию Lost Not Forgotten Archives, в рамках которой 13 мая на двойном CD будет выпущены демо-записи к альбому Falling Into Infinity:

"Raise The Knife"
"Where Are You Now?"
"Take Away My Pain"
"You Or Me"
"Anna Lee"
"Burning My Soul"
"The Way It Used To Be"
"Lines In The Sand"
"Just Let Me Breathe"
"Peruvian Skies"
"Trial Of Tears"
"Cover My Eyes"
"New Millennium"
"Speak To Me"
"Metropolis Pt. 2"

DREAM THEATER's Lost Not Forgotten Archives - Falling Into Infinity Demos: 1996 - 1997 Available For Pre-Order




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