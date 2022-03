28 мар 2022



Новый релиз DREAM THEATER выйдет весной



DREAM THEATER продолжают серию Lost Not Forgotten Archives, в рамках которой 13 мая на двойном CD будет выпущены демо-записи к альбому Falling Into Infinity:



"Raise The Knife"

"Where Are You Now?"

"Take Away My Pain"

"You Or Me"

"Anna Lee"

"Burning My Soul"

"The Way It Used To Be"

"Lines In The Sand"

"Just Let Me Breathe"

"Peruvian Skies"

"Trial Of Tears"

"Cover My Eyes"

"New Millennium"

"Speak To Me"

"Metropolis Pt. 2"







+0 -1



просмотров: 167