сегодня



Фрагмент нового DVD DREAM THEATER



DREAM THEATER двадцать седьмого ноября выпустили новый концертный альбом, получивший название "Distant Memories - Live In London" и записанный в знаменитом лондонском Apollo Theatre. Альбом доступен в цифровом варианте, боксе на 3-CD и 2 DVD, отдельном 3-CD и 2 Blu-Ray диджипаках в слипкейсе, лимитированной арт-книге 3-CD + 2 Blu-Ray + 2 DVD, а также в бокс-сете 4-LP + 3-CD.



Трек-лист:



01. Untethered Angel



02. A Nightmare To Remember



03. Fall Into The Light



04. Barstool Warrior



05. In The Presence Of Enemies – Part 1



06. Pale Blue Dot



07. Scenes Live Intro



08. Scene One: Regression



09. Scene Two: I. Overture 1928



10. Scene Two: Ii. Strange Déjà Vu



11. Scene Three: I. Through My Words



12. Scene Three: Ii. Fatal Tragedy



13. Scene Four: Beyond This Life



14. Scene Five: Through Her Eyes



15. Scene Six: Home



16. Scene Seven: I. The Dance Of Eternity



17. Scene Seven: Ii. One Last Time



18. Scene Eight: The Spirit Carries On



19. Scene Nine: Finally Free



20. At Wit's End



21. Paralyzed (bonus track)



Видео на "The Spirit Carries On" доступно ниже.







+1 -0



просмотров: 387