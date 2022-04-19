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Вокалист DREAM THEATER — о визите бывшего



Вокалист DREAM THEATER James LaBrie в рамках недавней беседы поделился впечатлениями о визите за кулисы Mike'а Portnoy:



«Случилось так, что мой менеджер... Это, кажется, было примерно за два часа до шоу... Итак, вы знаете историю с Mike'ом и мной. Дело в том, что самое печальное во всём этом длительном периоде, в течение которого Mike и я не видели друг друга, это то, что когда DREAM THEATER начинали, когда были записаны "Images And Words" [1992] и "Awake" [1994], мы с Mike'ом были лучшими друзьями — это было давным-давно — а затем мы начали расходиться, по ряду причин. Это не важно — детали не имеют значения — просто у нас начались проблемы друг с другом. И вот примерно за два часа до концерта в Нью-Йорке мой менеджер написал мне сообщение и сказал: "Слушай, Mike собирается прийти сегодня на концерт. Он хочет зайти и увидеться с тобой. Он хочет загладить свою вину. Я не хотел этого допустить..." И я ответил своему менеджеру: "Фрэнк, ты ставишь меня перед выбором за два часа до того, как я буду выступать перед несколькими тысячами людей в Нью-Йорке. Ты издеваешься надо мной?" И я задумался на этот счёт. Я просто вышел на прогулку, хотите верьте, хотите нет. Я пошёл инкогнито гулять по Нью-Йорку. Я ходил по улицам и думал об этом, и сказал себе: "А хватит! В этом мире достаточно ненависти, в этом мире достаточно чёртова негатива. Если Mike хочет прийти и увидеться со мной и загладить свою вину, то я должен быть готов". И я связался с ним... И John Petrucci [гитарист DREAM THEATER] тоже был рядом, он спросил у меня: "Mike хочет знать, может ли он зайти и поздороваться с тобой", на что я ему ответил: "Да. Пусть знает. Обязательно. Скажи ему, чтобы он пришёл ко мне после шоу". И мы так и сделали. Мы поболтали. У нас был хороший, долгий разговор. Мы помирились, обняли друг друга и сделали совместную фотографию.



Когда я вышел на сцену перед всем этим, я сказал: "Эй, я хочу сообщить вам, ребята, что Mike Portnoy тоже здесь. Эй, добро пожаловать, на шоу, брат". И всё.



Дело в том, что в жизни наступает момент, когда ты должен... Ты не можешь носить в себе ненависть. Не носите в себе ненависть, не носите в себе негатив. Мы слишком долго носили это в себе, насколько я понимаю, и это не принесло никакой пользы; это привело к чёртовому расколу. Это было очень разрушительно и очень вредно.



А на днях Mike написал мне сообщение: "Эй, James, я просто хочу поздравить тебя с [первой в истории DREAM THEATER] "Грэмми". Вы чертовски это заслужили — ты и группа. Потрясающе. Похвально. Браво", и всё в таком духе. И я написал ответ: "Чёрт, чувак. Mike, это достойно восхищения. По моему мнению, это чертовски круто, что ты говоришь такие вещи!" А он ответил: "Круто, чувак. Обожаю тебя".



Так что здорово было встретиться. Мы разговариваем друг с другом, общаемся и всё такое. И это тот мир, в котором я хочу жить, а не в мире негатива, ненависти и чертовщины... Оно того не стоит. Оно того просто не стоит».

























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