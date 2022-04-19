Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 87
*JON BON JOVI совсем сдулся? 29
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 23
*Новый трек гитариста METALLICA 22
*Новое видео KREATOR 20
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 18
*Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!» 16
*Новое видео RAMMSTEIN 15
*Лидер MEGADETH: «Как я с...л в Белом Доме» 10
*Новое видео MACHINE HEAD 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 87
*JON BON JOVI совсем сдулся? 29
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 23
*Новый трек гитариста METALLICA 22
*Новое видео KREATOR 20
[= ||| все новости группы



*

Dream Theater

*



19 апр 2022 : 		 Вокалист DREAM THEATER — о визите бывшего

13 апр 2022 : 		 Вокалист DREAM THEATER — о Грэмми

4 апр 2022 : 		 MIKE PORTNOY поздравил DREAM THEATER с наградой

4 апр 2022 : 		 DREAM THEATER взяли Грэмми

28 мар 2022 : 		 Новый релиз DREAM THEATER выйдет весной

22 мар 2022 : 		 Вокалист DREAM THEATER: «Не пою я под фанеру, на!»

6 мар 2022 : 		 MIKE PORTNOY побывал на DREAM THEATER

26 фев 2022 : 		 Новый концертный релиз DREAM THEATER выйдет весной

17 фев 2022 : 		 MIKE MANGINI — о прослушивании в DREAM THEATER: «Я не сделал ни одной ошибки»

8 фев 2022 : 		 DREAM THEATER открыли тур

26 янв 2022 : 		 Новое видео DREAM THEATER

5 янв 2022 : 		 А капелла от вокалиста DREAM THEATER

27 дек 2021 : 		 Рождественская классика от DREAM THEATER

15 дек 2021 : 		 Лидер DREAM THEATER: «Концерты слишком долго отсутствуют в наших жизнях»

7 дек 2021 : 		 Гитарист DREAM THEATER — о номинации на Грэмми

8 ноя 2021 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Если вы наш поклонник, то новая пластинка для вас»

5 ноя 2021 : 		 Успехи в чартах DREAM THEATER

28 окт 2021 : 		 Вечеринка по случаю выхода нового альбома DREAM THEATER

28 окт 2021 : 		 Вокалист DREAM THEATER ответил гитаристу

26 окт 2021 : 		 Новое видео DREAM THEATER

25 окт 2021 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «Первые синглы не отражают весь альбом»

22 окт 2021 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Всегда будет некое количество людей, кому я буду не по вкусу»

20 окт 2021 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Я был против отмены тура»

12 окт 2021 : 		 Новый концертный релиз DREAM THEATER доступен для заказа

8 окт 2021 : 		 Трейлер нового альбома DREAM THEATER

30 сен 2021 : 		 JOHN PETRUCCI — о новой песне DREAM THEATER
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист DREAM THEATER — о визите бывшего



zoom
Вокалист DREAM THEATER James LaBrie в рамках недавней беседы поделился впечатлениями о визите за кулисы Mike'а Portnoy:

«Случилось так, что мой менеджер... Это, кажется, было примерно за два часа до шоу... Итак, вы знаете историю с Mike'ом и мной. Дело в том, что самое печальное во всём этом длительном периоде, в течение которого Mike и я не видели друг друга, это то, что когда DREAM THEATER начинали, когда были записаны "Images And Words" [1992] и "Awake" [1994], мы с Mike'ом были лучшими друзьями — это было давным-давно — а затем мы начали расходиться, по ряду причин. Это не важно — детали не имеют значения — просто у нас начались проблемы друг с другом. И вот примерно за два часа до концерта в Нью-Йорке мой менеджер написал мне сообщение и сказал: "Слушай, Mike собирается прийти сегодня на концерт. Он хочет зайти и увидеться с тобой. Он хочет загладить свою вину. Я не хотел этого допустить..." И я ответил своему менеджеру: "Фрэнк, ты ставишь меня перед выбором за два часа до того, как я буду выступать перед несколькими тысячами людей в Нью-Йорке. Ты издеваешься надо мной?" И я задумался на этот счёт. Я просто вышел на прогулку, хотите верьте, хотите нет. Я пошёл инкогнито гулять по Нью-Йорку. Я ходил по улицам и думал об этом, и сказал себе: "А хватит! В этом мире достаточно ненависти, в этом мире достаточно чёртова негатива. Если Mike хочет прийти и увидеться со мной и загладить свою вину, то я должен быть готов". И я связался с ним... И John Petrucci [гитарист DREAM THEATER] тоже был рядом, он спросил у меня: "Mike хочет знать, может ли он зайти и поздороваться с тобой", на что я ему ответил: "Да. Пусть знает. Обязательно. Скажи ему, чтобы он пришёл ко мне после шоу". И мы так и сделали. Мы поболтали. У нас был хороший, долгий разговор. Мы помирились, обняли друг друга и сделали совместную фотографию.

Когда я вышел на сцену перед всем этим, я сказал: "Эй, я хочу сообщить вам, ребята, что Mike Portnoy тоже здесь. Эй, добро пожаловать, на шоу, брат". И всё.

Дело в том, что в жизни наступает момент, когда ты должен... Ты не можешь носить в себе ненависть. Не носите в себе ненависть, не носите в себе негатив. Мы слишком долго носили это в себе, насколько я понимаю, и это не принесло никакой пользы; это привело к чёртовому расколу. Это было очень разрушительно и очень вредно.

А на днях Mike написал мне сообщение: "Эй, James, я просто хочу поздравить тебя с [первой в истории DREAM THEATER] "Грэмми". Вы чертовски это заслужили — ты и группа. Потрясающе. Похвально. Браво", и всё в таком духе. И я написал ответ: "Чёрт, чувак. Mike, это достойно восхищения. По моему мнению, это чертовски круто, что ты говоришь такие вещи!" А он ответил: "Круто, чувак. Обожаю тебя".

Так что здорово было встретиться. Мы разговариваем друг с другом, общаемся и всё такое. И это тот мир, в котором я хочу жить, а не в мире негатива, ненависти и чертовщины... Оно того не стоит. Оно того просто не стоит».

DREAM THEATER











Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

19 апр 2022
f
father
Побольше бы подобных примирений между бывшими 




















просмотров: 177





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом