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Dream Theater

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13 фев 2021 : 		 А-капелла от вокалиста DREAM THEATER

9 фев 2021 : 		 Барабанщик DREAM THEATER — о новом материале

25 янв 2021 : 		 Партии ударных для нового альбома DREAM THEATER готовы

30 дек 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Не люблю ленивых музыкантов»

27 дек 2020 : 		 А-капелла от вокалиста DREAM THEATER

19 дек 2020 : 		 А-капелла от вокалиста DREAM THEATER

15 дек 2020 : 		 Фрагмент нового DVD DREAM THEATER

4 дек 2020 : 		 Рождественский трек от DREAM THEATER

1 дек 2020 : 		 А-капелла от вокалиста DREAM THEATER

30 ноя 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Да, мы уже работаем над новой музыкой»

18 ноя 2020 : 		 Трейлер нового нового DVD DREAM THEATER

10 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового DVD DREAM THEATER

4 ноя 2020 : 		 Басист DREAM THEATER рад, что выбрал профессию музыканта

30 сен 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Мы на каждом альбоме стараемся сделать что-то уникальное»

26 сен 2020 : 		 Концертный релиз DREAM THEATER выйдет осенью

14 сен 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Новый альбом может выйти в 2021»

10 авг 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER — о возможности возвращения MIKE PORTNOY в группу

8 авг 2020 : 		 DREAM THEATER начнут работу над альбомом осенью

14 июл 2020 : 		 Вышла книга о DREAM THEATER

2 июл 2020 : 		 Концертное видео DREAM THEATER

14 июн 2020 : 		 Фрагмент концертного релиза DREAM THEATER

11 май 2020 : 		 JAMES LABRIE о возможности воссоединения DREAM THEATER с MIKE'ом PORTNOY: «Никогда не говори никогда»

5 май 2020 : 		 Барабанщик DREAM THEATER работает над сольным диском

3 мар 2020 : 		 Рассказ о туре DREAM THEATER

16 фев 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER поделился фотографией открытки из польского отеля

12 фев 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER о любимых альбомах
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А-капелла от вокалиста DREAM THEATER



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Видео исполнения вокалистом DREAM THEATER композиций "Space-Dye Vest" и "I Walk Beside You" а-капелла доступно для просмотра ниже.

Watch JAMES LABRIE Sing A Cappella Versions Of More DREAM THEATER Songs, Including

















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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Thrashcrow


13 фев 2021, 16:27		Его педерастические завывания без инструментов звучат ещё ужаснее чем с ними... Похоже на кошку,застрявшую в батарее

ElectricRetard


13 фев 2021, 16:41		Господи боже. Кто-нибудь объясните ему, что такие партии а капелла не поют. У меня уши чуть не вытекли.


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