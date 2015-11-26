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Dream Theater

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29 сен 2021 : 		 DREAM THEATER отложили тур из-за COVID-19

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13 авг 2021 : 		 Новое видео DREAM THEATER

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16 май 2021 : 		 Фрагмент нового релиза DREAM THEATER

15 май 2021 : 		 DREAM THEATER готовят серию архивных релизов

30 апр 2021 : 		 Вокалист DREAM THEATER — о новом альбоме DREAM THEATER

22 апр 2021 : 		 Клавишник DREAM THEATER — начинающим музыкантам: «Подумайте, как заработать деньги, не полагаясь на музыку»

30 мар 2021 : 		 JORDAN RUDESS: «Все будут сражены новым альбомом DREAM THEATER»

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13 фев 2021 : 		 А-капелла от вокалиста DREAM THEATER

9 фев 2021 : 		 Барабанщик DREAM THEATER — о новом материале

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30 дек 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Не люблю ленивых музыкантов»
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|||| 20 окт 2021

Гитарист DREAM THEATER: «Я был против отмены тура»



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John Petrucci в рамках недавнего интервью рассказал о переносе тура DREAM THEATER на начало следующего года:

«Это неудачное решение. John [Myung, бас] и я очень хотели поехать в турне, мы умираем от желания поехать в турне, мы умираем от желания выйти и сыграть в поддержку [нового альбома DREAM THEATER]. И, к сожалению, мы не смогли убедить других ребят, что это безопасно. Так что, к сожалению, это не было единогласным решением.

Меня это расстраивает, потому что всё открылось, концерты идут, театры, арены, клубы — всё открыто. Группы существуют, и многие мои друзья успешно гастролируют. И есть способы сделать это безопасно, к чему мы были прекрасно подготовлены. Но, как я уже сказал, мы не смогли убедить других ребят, что это будет безопасно, и поэтому нам пришлось отложить гастроли.

Я из тех людей, которые ненавидят разочаровывать людей, я ненавижу разочаровывать наших фанатов. Так что это было, безусловно, неудачное решение».

JOHN PETRUCCI Admits He Finds DREAM THEATER





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