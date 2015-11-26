20 окт 2021



Гитарист DREAM THEATER : «Я был против отмены тура»



John Petrucci в рамках недавнего интервью рассказал о переносе тура DREAM THEATER на начало следующего года:



«Это неудачное решение. John [Myung, бас] и я очень хотели поехать в турне, мы умираем от желания поехать в турне, мы умираем от желания выйти и сыграть в поддержку [нового альбома DREAM THEATER]. И, к сожалению, мы не смогли убедить других ребят, что это безопасно. Так что, к сожалению, это не было единогласным решением.



Меня это расстраивает, потому что всё открылось, концерты идут, театры, арены, клубы — всё открыто. Группы существуют, и многие мои друзья успешно гастролируют. И есть способы сделать это безопасно, к чему мы были прекрасно подготовлены. Но, как я уже сказал, мы не смогли убедить других ребят, что это будет безопасно, и поэтому нам пришлось отложить гастроли.



Я из тех людей, которые ненавидят разочаровывать людей, я ненавижу разочаровывать наших фанатов. Так что это было, безусловно, неудачное решение».







</div>





+1 -0



просмотров: 429

