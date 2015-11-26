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*Новое видео ぜんぶ君のせ... 23
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Dream Theater

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15 дек 2021 : 		 Лидер DREAM THEATER: «Концерты слишком долго отсутствуют в наших жизнях»

7 дек 2021 : 		 Гитарист DREAM THEATER — о номинации на Грэмми

8 ноя 2021 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Если вы наш поклонник, то новая пластинка для вас»

5 ноя 2021 : 		 Успехи в чартах DREAM THEATER

28 окт 2021 : 		 Вечеринка по случаю выхода нового альбома DREAM THEATER

28 окт 2021 : 		 Вокалист DREAM THEATER ответил гитаристу

26 окт 2021 : 		 Новое видео DREAM THEATER

25 окт 2021 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «Первые синглы не отражают весь альбом»

22 окт 2021 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Всегда будет некое количество людей, кому я буду не по вкусу»

20 окт 2021 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Я был против отмены тура»

12 окт 2021 : 		 Новый концертный релиз DREAM THEATER доступен для заказа

8 окт 2021 : 		 Трейлер нового альбома DREAM THEATER

30 сен 2021 : 		 JOHN PETRUCCI — о новой песне DREAM THEATER

29 сен 2021 : 		 DREAM THEATER отложили тур из-за COVID-19

22 сен 2021 : 		 Новое видео DREAM THEATER

9 сен 2021 : 		 Трейлер к бокс-сету DREAM THEATER

1 сен 2021 : 		 DREAM THEATER анонсировали европейский тур

29 авг 2021 : 		 Барабанщик DREAM THEATER исполняет новый сингл

13 авг 2021 : 		 Новое видео DREAM THEATER

28 июл 2021 : 		 Новый альбом DREAM THEATER выйдет осенью

27 июл 2021 : 		 DREAM THEATER намекают

27 июл 2021 : 		 Новый концертный релиз DREAM THEATER

1 июл 2021 : 		 Новый релиз из архивов DREAM THEATER

10 июн 2021 : 		 Клавишник DREAM THEATER гордится своими партиями на новом альбоме

5 июн 2021 : 		 Новый концертный релиз DREAM THEATER

16 май 2021 : 		 Фрагмент нового релиза DREAM THEATER
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Лидер DREAM THEATER: «Концерты слишком долго отсутствуют в наших жизнях»



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John Petrucci в рамках недавнего интервью коснулся темы европейского тура, старт которого запланирован на апрель:

«Последнее наше выступление состоялось в конце февраля 2020 года, так что с момента приезда в Европу пройдет более двух лет. Мы не будем выступать с программой "An Evening With...", поэтому с нами будет играть группа, с которой мы сейчас ведем переговоры. И, конечно же, мы сыграем много материала с нового альбома. У нас есть новые декорации, которые находятся в разработке, мы пытаемся сделать универсальный панорамный вид с вершины мира. Так что посмотрим. Мы работаем над этим. И мы сыграем несколько песен, которые давно не играли; мы всегда любим это делать».

DREAM THEATER's JOHN PETRUCCI: 'Live Music Has Been Missing From All Of Our Lives For Way Too Long'





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