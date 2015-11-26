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Лидер DREAM THEATER : «Концерты слишком долго отсутствуют в наших жизнях»



John Petrucci в рамках недавнего интервью коснулся темы европейского тура, старт которого запланирован на апрель:



«Последнее наше выступление состоялось в конце февраля 2020 года, так что с момента приезда в Европу пройдет более двух лет. Мы не будем выступать с программой "An Evening With...", поэтому с нами будет играть группа, с которой мы сейчас ведем переговоры. И, конечно же, мы сыграем много материала с нового альбома. У нас есть новые декорации, которые находятся в разработке, мы пытаемся сделать универсальный панорамный вид с вершины мира. Так что посмотрим. Мы работаем над этим. И мы сыграем несколько песен, которые давно не играли; мы всегда любим это делать».







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