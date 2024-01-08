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*DORO PESCH: «Металл — это свобода!» 24
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Dream Theater

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MIKE PORTNOY о возвращении в DREAM THEATER: «Мы должны уйти в закат вместе»



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В новом интервью The Prog Report Mike Portnoy рассказал о статусе других его проектов, включая THE WINERY DOGS и SONS OF APOLLO, и о том, как на них повлияет его недавнее возвращение в DREAM THEATER. Он ответил:

«Я в течение 25 лет работал с DREAM THEATER, а потом 13 лет, то есть почти половину этого времени, началась глава после DREAM THEATER, и я сделал очень многое. Это примерно 50 альбомов или около того, с десятками групп. Я был более чем удовлетворён тем, как я провёл эту дюжину лет после DREAM THEATER. Вряд ли возможен более продуктивный сценарий, чем тот, который я смог реализовать. Так что некоторые из этих проектов и отношений продолжатся в будущем, но DREAM THEATER теперь снова мой дом, и это мой приоритет. И, конечно, в первые пару лет после возвращения это будет моим главным занятием, и я буду посвящать себя этому в первую очередь, особо не отвлекаясь. А потом, возможно, я смогу вернуться к тем отношениям, группам, проектам и людям. Посмотрим. Но я осознаю, что сейчас я в DREAM THEATER, и это будет моим основным направлением.

Мы начнём работать над новым альбомом после Нового года. И мне не терпится отправиться в турне и снова выйти на сцену с этими ребятами. Это будет самое захватывающее событие. Что же касается будущего других моих групп и проектов, то время покажет.

Некоторые из них, возможно, исчезнут, некоторые выживут. Посмотрим — может быть, у них появятся новые главы. Но сейчас я сосредоточен только на DREAM THEATER. Я испытываю невероятное чувство удовлетворения от всего того, что я сделал за последние 12–13 лет. Это было удивительное приключение, я очень рад плодам своего труда. Это было невероятное время. Но я готов к этому — я не хочу называть это "последним актом", но реальность такова, что если посмотреть на наш возраст, то это, вероятно, последний акт... И нет лучшего места, где я должен провести его, чем там, где всё начиналось с моими братьями, — в DREAM THEATER. Мы создали эту группу, когда я учился в колледже. Мы втроём создали её в колледже, будучи подростками. Это верх справедливости, поэтому мы должны уйти в закат вместе и закончить всё тоже вместе. Кажется, что так и должно быть».




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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8 янв 2024
M
Mich
Интервью очень длинное, если возможно, ткните на момент, где он это говорит. Если все именно так, то что- с его слов, Дрим Театр записывают (возможно) последний альбом ? Это, черт возьми, грустно, и даже странно, что нет комментариев
8 янв 2024
Tom Sawyer
Mich, с 7-ой минуты, примерно. Про "последний акт" говорит с 9-ой минуты. Как я понял, речь не о последнем альбоме, а о том, что состариться и отчалить в мир иной Мойша планирует именно в составе DT. Типа, стареем, не*уй дурака валять со всякими уходами-приходами. А до того, как откинуться, может они еще альбомов 15 выпустят. Тут уж не от них зависит:-) Для меня остается до сих пор загадкой, как будет Лабри петь вживую. Там все ооочень плохо.

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