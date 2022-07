25 июл 2022



Новый бутлег DREAM THEATER выйдет осенью



В сентября на двойном CD и 3LP+2CD состоится выход очередного экземпляра из серии DREAM THEATER Lost Not Forgotten Archives — Images And Words Demos (1989-1991):



CD1

Instrumental Demos 1989-1991

"Metropolis"

"Take the Time"

"Learning to Live"

"Under A Glass Moon"



Vocalist Audition Demos 1990

"Don't Look Past Me"

"To Live Forever"

"To Live Forever"

"A Change of Seasons"



CD2

The ATCO Demos May 1991

"Metropolis"

"To Live Forever"

"Take the Time"



Pre-Production Demos October 1991

"Pull Me Under"

"Another Day"

"Surrounded"

"Under a Glass Moon"

"Wait for Sleep"

"Learning to Live"



Line-up / Musicians

- Kevin Moore / keyboards

- John Myung / bass guitar

- John Petrucci / guitars

- Mike Portnoy / drums

- James LaBrie / vocals (tracks 9-17)

- John Hendricks / vocals (tracks 5 & 6)

- Steve Stone / vocals (track 7)

- Chris Cintron / vocals (track 8)







