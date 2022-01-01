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*Новое видео MEGADETH 24
*Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH... 24
*Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!» 23
*Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию 19
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Dream Theater

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|||| 25 июл 2022

Новый бутлег DREAM THEATER выйдет осенью



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В сентября на двойном CD и 3LP+2CD состоится выход очередного экземпляра из серии DREAM THEATER Lost Not Forgotten Archives — Images And Words Demos (1989-1991):

CD1 
Instrumental Demos 1989-1991
"Metropolis"
"Take the Time"
"Learning to Live"
"Under A Glass Moon"

Vocalist Audition Demos 1990
"Don't Look Past Me"
"To Live Forever"
"To Live Forever"
"A Change of Seasons"

CD2
The ATCO Demos May 1991
"Metropolis"
"To Live Forever"
"Take the Time"

Pre-Production Demos October 1991
"Pull Me Under"
"Another Day"
"Surrounded"
"Under a Glass Moon"
"Wait for Sleep"
"Learning to Live"

Line-up / Musicians
- Kevin Moore / keyboards
- John Myung / bass guitar
- John Petrucci / guitars
- Mike Portnoy / drums
- James LaBrie / vocals (tracks 9-17)
- John Hendricks / vocals (tracks 5 & 6)
- Steve Stone / vocals (track 7)
- Chris Cintron / vocals (track 8)

DREAM THEATER's Lost Not Forgotten Archives - Images And Words Demos (1989 - 1991) Available For Pre-Order




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