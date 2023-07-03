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*Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells" 38
*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 37
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Dream Theater

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3 июл 2023 : 		 MIKE PORTNOY сходил на DREAM THEATER

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3 май 2023 : 		 Видео полного выступления DREAM THEATER

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23 дек 2022 : 		 Вокалист DREAM THEATER — о планах на следующий год

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20 дек 2022 : 		 Вышел новый бутлег DREAM THEATER

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23 авг 2022 : 		 Видео полного выступления DREAM THEATER

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24 июл 2022 : 		 Новое видео от барабанщика DREAM THEATER
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MIKE PORTNOY сходил на DREAM THEATER



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MIKE PORTNOY был замечен первого июля в The Met, Philadelphia, Pennsylvania.




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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3 июл 2023
Corpsegrinder04
Да тут не только Портной. За ним там ещё слева направо Стив Харрис, Мастейн и Шиперс стоят, пытаются в Метрополис въехать.
Like!2
3 июл 2023
G
GlowoErzum
Да что ты знаешь о сталкинге?
3 июл 2023
s
sibterminator
Сходил на бывших! Одмин, ска, я тебя уволю!
3 июл 2023
father
sibterminator, барабанщик-куколд любит смотреть, как новый мужик бросает палочки с его бывшей
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просмотров: 312

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