4 апр 2022



DREAM THEATER взяли Грэмми



DREAM THEATER получили Грэмми в категории "Best Metal Performance" на 64-ой церемонии вручения наград на MGM Grand Garden Arena, Las Vegas. Номинанты были следующими:



* "Genesis" - DEFTONES

* "The Alien" - DREAM THEATER

* "Amazonia" - GOJIRA

* "Pushing The Tides" - MASTODON

* "The Triumph Of King Freak (A Crypt Of Preservation And Superstition)" - ROB ZOMBIE













