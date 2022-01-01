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*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 24
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*Новое видео CREMATORY 14
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему 9
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Dream Theater

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4 апр 2022 : 		 MIKE PORTNOY поздравил DREAM THEATER с наградой

4 апр 2022 : 		 DREAM THEATER взяли Грэмми

28 мар 2022 : 		 Новый релиз DREAM THEATER выйдет весной

22 мар 2022 : 		 Вокалист DREAM THEATER: «Не пою я под фанеру, на!»

6 мар 2022 : 		 MIKE PORTNOY побывал на DREAM THEATER

26 фев 2022 : 		 Новый концертный релиз DREAM THEATER выйдет весной

17 фев 2022 : 		 MIKE MANGINI — о прослушивании в DREAM THEATER: «Я не сделал ни одной ошибки»

8 фев 2022 : 		 DREAM THEATER открыли тур

26 янв 2022 : 		 Новое видео DREAM THEATER

5 янв 2022 : 		 А капелла от вокалиста DREAM THEATER

27 дек 2021 : 		 Рождественская классика от DREAM THEATER

15 дек 2021 : 		 Лидер DREAM THEATER: «Концерты слишком долго отсутствуют в наших жизнях»

7 дек 2021 : 		 Гитарист DREAM THEATER — о номинации на Грэмми

8 ноя 2021 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Если вы наш поклонник, то новая пластинка для вас»

5 ноя 2021 : 		 Успехи в чартах DREAM THEATER

28 окт 2021 : 		 Вечеринка по случаю выхода нового альбома DREAM THEATER

28 окт 2021 : 		 Вокалист DREAM THEATER ответил гитаристу

26 окт 2021 : 		 Новое видео DREAM THEATER

25 окт 2021 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «Первые синглы не отражают весь альбом»

22 окт 2021 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Всегда будет некое количество людей, кому я буду не по вкусу»

20 окт 2021 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Я был против отмены тура»

12 окт 2021 : 		 Новый концертный релиз DREAM THEATER доступен для заказа

8 окт 2021 : 		 Трейлер нового альбома DREAM THEATER

30 сен 2021 : 		 JOHN PETRUCCI — о новой песне DREAM THEATER

29 сен 2021 : 		 DREAM THEATER отложили тур из-за COVID-19

22 сен 2021 : 		 Новое видео DREAM THEATER
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|||| 4 апр 2022

DREAM THEATER взяли Грэмми



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DREAM THEATER получили Грэмми в категории "Best Metal Performance" на 64-ой церемонии вручения наград на MGM Grand Garden Arena, Las Vegas. Номинанты были следующими:

* "Genesis" - DEFTONES
* "The Alien" - DREAM THEATER
* "Amazonia" - GOJIRA
* "Pushing The Tides" - MASTODON
* "The Triumph Of King Freak (A Crypt Of Preservation And Superstition)" - ROB ZOMBIE

DREAM THEATER Wins 'Best Metal Performance' GRAMMY For 'The Alien'





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