Новый альбом DREAM THEATER выйдет осенью



DREAM THEATER выпустят новую работу, получившую название "A View From The Top OF The World", двадцать второго октября на InsideOut Music/Sony Music. За оформление отвечал Hugh Syme (RUSH, IRON MAIDEN, STONE SOUR).



Трек-лист:



01. The Alien (9:32)



02. Answering The Call (7:35)



03. Invisible Monster (6:31)



04. Sleeping Giant (10:05)



05. Transcending Time (6:25)



06. Awaken The Master (9:47)



07. A View From The Top Of The World (20:24)











